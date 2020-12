ITAB meddelar sin avsikt att genomföra en rekapitalisering genom en företrädesemission om 768 MSEK och tillskottet av en ny, aktiv och långsiktig aktieägare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT TILL ELLER I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, MEDDELANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB” eller “Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att föreslå en rekapitalisering av Bolaget bestående av en företrädesemission om cirka 768 MSEK (”Företrädesemissionen”) varigenom WQZ Investments Group Ltd (”Investeraren”) kommer investera cirka 410 MSEK i ITAB. De nuvarande största aktieägarna har lämnat som förslag till valberedningen att Vegard Søraunet ska väljas som ny styrelseledamot som representant för Investeraren. Transaktionen innebär att Investeraren förvärvar och utnyttjar majoriteten av de teckningsrätter som emitteras i samband med Företrädesemissionen till Bolagets största aktieägare, Pomona-gruppen AB, Anna Benjamin med närstående parter och Petter Fägersten med närstående parter, och blir därigenom Bolagets största aktieägare. Tecknings- och garantiåtaganden från Investeraren, ITAB:s VD, Andréas Elgaard, samt befintliga aktieägare uppgår totalt till cirka 722 MSEK, motsvarande cirka 94 % av Företrädesemissionen. Vidare, som ett resultat av rekapitaliseringen, kommer samtliga A-aktier omstämplas till B-aktier, vilket innebär att Bolaget efter rekapitaliseringen endast kommer att ha ett aktieslag. ITAB avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen främst för att minska skuldsättningen och säkerställa långsiktig finansiering med en delbetalning av befintliga kortfristiga lån, refinansiering av kortfristiga lån till ett långfristigt lån samt en delbetalning av de kortfristiga aktieägarlån som ingicks i juli 2020. Villkorat av bolagsstämmans godkännande kommer resterande del av aktieägarlånen att kvittas mot B-aktier.

Rekapitaliseringen stärker ITAB:s finansiella position inför verkställandet av transformationsplanen One ITAB och kommer förse ITAB med nödvändig buffert under tiden som detaljhandeln återhämtar sig från effekterna av Covid-19. Vidare bekräftar ITAB sin vägledning avseende EBITDA för räkenskapsåret 2020 mellan 380 MSEK till 420 MSEK (före engångskostnader) och förväntar sig i nuläget ett resultat i övre halvan av detta intervall.

Rekapitaliseringen i korthet

Företrädesemissionen omfattar högst 102 383 430 B-aktier. Befintliga aktieägare kommer ha företrädesrätt att teckna en (1) ny B-aktie per en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, vilket innebär en ratio om 1:1 (efter omstämpling av samtliga A-aktier kommer Bolaget endast ha ett aktieslag, B-aktier. Se vidare nedan för ytterligare information).

Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 7,50 SEK per aktie (” Teckningskursen ”), vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst ca 768 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 24 % gentemot den teoretiska teckningskursen exklusive teckningsrätter (så kallad TERP) om 9,91 SEK per befintlig B-aktie, jämfört med stängningskursen den 3 december 2020 (den sista handelsdagen innan offentliggörande av detta pressmeddelande och utan beaktande av effekten från kvittningen av aktieägarlånen).

Investeraren har åtagit sig att investera cirka 410 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 53 % av Företrädesemissionen, genom att förvärvar och utnyttjar majoriteten av de teckningsrätter som emitteras i samband med Företrädesemissionen till Bolagets största aktieägare, Pomona-gruppen AB, Anna Benjamin med närstående parter och Petter Fägersten med närstående parter. Den föreslagna transaktionsstrukturen med en företrädesemission medför en minskad utspädning för minoritetsaktieägare i ITAB jämfört med om transaktionen hade strukturerades som en riktad nyemission till Investeraren och ger vidare samtliga aktieägare möjlighet att delta i investeringen tillsammans och på samma villkor som Investeraren.

De nuvarande aktieägarna Svolder AB, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 % av aktierna i ITAB, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i Företrädesemissionen genom utnyttjande av 4 000 000 teckningsrätter, vilket totalt motsvarar cirka 4 % av Företrädesemissionen.

Utöver åtagandet att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel har Svolder AB och Stig-Olof Simonsson ingått garantiåtaganden att teckna aktier, vilket totalt motsvarar cirka 12 % av Företrädesemissionen. ITAB:s VD, Andréas Elgaard, Anna Benjamin genom bolag, och Fredrik Rapp har ingått garantiåtaganden att teckna aktier motsvarande totalt 13 % av Företrädesemissionen. Tillsammans motsvarar tecknings- och garantiåtaganden från Investeraren, Andréas Elgaard och befintliga aktieägare till cirka 94 % av Företrädesemissionen.

De nuvarande A-aktieägarna (Pomona-gruppen AB och Petter Fägersten med närstående parter) kommer att omstämpla samtliga A-aktier till B-aktier till ett ratio om 1:1 i samband med Företrädesemissionen. Efter omstämplingen av A-aktier (men före Företrädesemissionen), kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget vara 102 283 430.

De nuvarande största aktieägarna har lämnat som förslag till valberedningen att Vegard Søraunet ska väljas som ny styrelseledamot till ITAB:s styrelse som representant för Investeraren.

ITAB kommer att kalla till en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 15 januari 2020 senast fyra veckor innan extra bolagsstämman med syftet att, bland annat, besluta om Företrädesemissionen, kvittning av aktieägarlån samt för att besluta om förslaget att välja Vegard Søraunet till ny styrelseledamot.

ITAB kommer att ge ytterligare information om tidplanen för Företrädesemissionen efter extra bolagsstämman, men bolaget förväntar sig en teckningsperiod om cirka två veckor att inledas omkring mitten av februari 2021, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att slutföras under mars 2021.

Vid årsstämman 2021 kommer ITAB föreslå ett långsiktigt incitamentsprogram till ledningen för att likrikta ledningens incitament med aktieägarnas intressen samt stödja bolagets långsiktiga tillväxt.

Andréas Elgaard, President & CEO i ITAB har kommenterat:

ITAB är glada att kunna välkomna en ny, aktiv och långsiktig ägare som investerare i ITAB och vi ser detta som ett bevis på den attraktiva potentialen i One ITAB strategin och transformationsplanen. Därutöver kommer företrädesemissionen stärka ITABs balansräkning och ge ytterligare finansiell flexibilitet och stabilitet. Detta kommer driva våra ansträngningar i att transformera ITAB till att bli den ledande leverantören av lösningar till detaljhandeln positionerade att leverera mätbara resultat för våra kunder när det kommer till önskad ´varumärkesupplevelse´, ökad konvertering och försäljning, förbättrad operationell effektivitet och service, minskade driftskostnader och effektivare butiksinstallationer. Det kommer även driva våra ansträngningar i att stärka ITAB som koncern och accelerera omstruktureringen av vår värdekedja och implementera konsolidering och förenkling inom ITAB för att utnyttja synergier från den operativa verksamheten. Våra kostnader kommer minska som ett resultat av förändrade arbetsmetoder, ökad effektivitet och leda till en förenklad och mindre kapitalintensiv struktur. Vår One ITAB strategi är designad för att positionera ITAB som den ledande leverantören av lösningar i den dynamiska livsmedels- och detaljhandeln med det bredaste och mest uppkopplade erbjudandet på marknaden.

Uppdaterad vägledning avseende EBITDA

Som kommunicerats genom pressmeddelande den 10 juli 2020, förväntade sig ITAB att EBITDA för räkenskapsåret 2020 skulle uppgå till mellan 380 och 420 MSEK (före engångskostnader som uppgår till omkring 100 MSEK och som huvudsakligen hänför sig till operationella omstruktureringskostnader i samband med genomförandet av One ITAB transformationsplan). ITAB är glada att kunna bekräfta denna vägledning för räkenskapsåret 2020 och förväntar sig i nuläget ett resultat i övre halvan av detta intervall.

Bakgrund och motiv

Styrelsen anser att det ligger i såväl aktieägarnas som ITAB:s övriga intressenters intresse att stärka ITAB:s kapitalstruktur genom Företrädesemissionen för att minska koncernens skuldsättning, att investera i One ITAB transformationsplan och att ge tillräckligt med flexibilitet för verksamheten givet covid-19 situationen.

ITAB avser använda nettolikviden från Företrädesemissionen främst för att minska skuldsättningen och säkra långsiktig finansiering. I samband med Företrädesemissionen har ITAB åtagit sig att återbetala cirka 463 MSEK (45 MEUR) av dess kortfristiga kreditfacilitet hos Nordea om cirka 771 MSEK (75 MEUR). Återstående del kommer refinansieras.

Bolaget avser även att använda 40 MSEK av nettolikviden från Företrädesemissionen till att återbetala delar av aktieägarlånen till ett totalt belopp om 140 MSEK som ingåtts med Pomona-gruppen AB (kontrolleras av styrelseledamot Fredrik Rapp), VIEM Invest AB (kontrolleras av styrelseledamot Anna Benjamin) och Övre Kullen AB (kontrolleras av styrelseledamot Petter Fägersten) i juli 2020. Återstående aktieägarlån som uppgår till 100 MSEK föreslås kvittas mot nya B-aktier i Bolaget till en konverteringskurs som motsvarar Teckningskursen, villkorat av godkännande från aktieägarna. Aktieägarlånen kommer därefter vara fullt återbetalda.

Åtaganden i samband med rekapitaliseringen

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Investeraren och nuvarande aktieägare till ett värde omkring 531 MSEK, vilket motsvarar cirka 69 % av Företrädesemissionen. Investeraren, som för närvarande inte innehar några aktier i Bolaget har åtagit sig att investera cirka 410 MSEK i Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 53 % av Företrädesemissionen, genom att förvärva majoriteten av de teckningsrätter som, i samband med Företrädesemissionen, emitterats till de befintliga aktieägarna Pomona-gruppen AB, Anna Benjamin med närstående parter och Petter Fägersten med närstående parter. Petter Fägersten med närstående parter har även åtagit sig att teckna aktier för cirka 30 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4 % av Företrädesemissionen.

Nuvarande aktieägare Svolder AB, som för närvarande innehar 5 836 601 aktier, motsvarande cirka 6 % av aktierna i Bolaget, Stig-Olof Simonsson med närstående parter som för närvarande innehar 5 196 205 aktier, motsvarande cirka 5 % av aktierna i Bolaget och Anders Moberg som genom bolag för närvarande innehar 1 100 000 aktier, motsvarande cirka 1 % av aktierna i Bolaget har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande deras pro rata-andel, motsvarande cirka 6 %, 5 % respektive 1 % av Företrädesemissionen. Utöver åtagandet att teckna nya aktier motsvarande deras respektive pro rata-andel har Svolder AB (till ett värde om cirka 31 MSEK) och Stig-Olof Simonsson (till ett värde om cirka 61 MSEK) ingått garantiåtaganden att teckna ytterligare aktier som totalt motsvarar cirka 12 % av Företrädesemissionen. Andréas Elgaard (till ett värde om 7,5 MSEK), Anna Benjamin genom bolag (till ett värde om cirka 31 MSEK) och Fredrik Rapp (till ett värde om cirka 61 MSEK) har ingått garantiåtaganden att teckna aktier motsvarande cirka totalt cirka 13 % av Företrädesemissionen. Svolder AB och Stig-Olof Simonsson kommer erhålla en garantiersättning om 4,5 % av den garanterade summan. Tillsammans uppgår tecknings- och garantiåtaganden av Investeraren, Andréas Elgaard och befintliga aktieägare till cirka 94 % av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen är inte garanterad. Ovan nämnda aktieägare har därutöver åtagit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för, bland annat, Företrädesemissionen, kvittning av aktieägarlån och för att utse Vegard Søraunet som styrelseledamot.

Vänligen se nedan för ytterligare information om Investerarens och ovannämnda aktieägares teckningsåtaganden, nuvarande aktieinnehav, utnyttjande av teckningsrätter (dvs. exklusive garantiåtaganden) samt förväntat aktieinnehav efter rekapitaliseringen, under förutsättning av att Företrädesemissionen blir fulltecknad.

Namn Nuvarande aktieinnehav i ITAB (summan av antalet A-akter och B-aktier) Antal teckningsrätter erhållna i samband med Företrädesemissionen Antal teckningsrätter utnyttjade i Företrädesemissionen enligt teckningsåtagande Aktieinnehav efter Företrädesemissionen och kvittning av aktieägarlån (antal aktier och andel av totalt antal aktier) WQZ Investments Group, d.v.s. Investeraren 0 0 54 604 496 54 604 496 (25 %) Petter Fägersten med närstående parter 17 652 774 17 652 774 4 000 000 24 319 441 (11 %) Pomona-gruppen AB 30 482 464 30 482 464 0 37 815 797 (17 %) Anna Benjamin med närstående parter 10 870 620 10 870 620 0 14 203 953 (7 %) Svolder AB 5 836 601 5 836 601 5 836 601 11 673 202 (5 %) Stig-Olof Simonsson med närstående parter 5 196 205 5 196 205 5 196 205 10 392 410 (5 %) Anders Moberg genom bolag 1 100 000 1 100 000 1 100 000 2 200 000 (1 %)

Föreslagen rekapitalisering

Styrelsen avser besluta om en företrädesemission om 768 MSEK till befintliga aktieägare. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 7,50 SEK per aktie vilket motsvarar en rabatt om 24 % gentemot den teoretiska teckningskursen exklusive teckningsrätter (så kallad TERP) om 9,91 SEK per befintlig B-aktie (förutsatt att samtliga teckningsrätter utnyttjas och utan beaktande av effekten från kvittningen av aktieägarlånen).

I syfte att attrahera nya investerare till ITAB och öka free float i ITAB-aktien har styrelsen beslutat att efter rekapitaliseringen endast ha ett aktieslag, B-aktier. Följaktligen har samtliga nuvarande A-aktieägare åtagit sig att omstämpla till A-aktier till B-aktier med ett ratio om 1:1.

Om samtliga teckningsrätter utnyttjas kommer 102 383 430 B-aktier att emitteras i Företrädesemissionen och det totala antalet B-aktier efter Företrädesemissionen uppgår till 204 766 860. Kvittningen av aktieägarlån innebär en emission av 13 333 333 nya B-aktier vilket innebär att Bolaget kommer ha 218 100 193 B-aktier utestående, motsvarande 218 100 193 röster, efter rekapitaliseringen. De nya B-aktierna kommer inneha samma rättigheter som de befintliga B-aktierna, inklusive rätten till framtida utdelningar och andra värdeöverföringar som beslutats eller utbetalats efter tilldelningen och registreringen av de nya B-aktierna.

I samband med rekapitaliseringen kommer ITAB att offentliggöra ett prospekt efter godkännande av Finansinspektionen. Prospektet förväntas publiceras så snart det är praktiskt möjligt efter publiceringen av Bolagets delårsrapport för Q4 2020 och en teckningsperiod på cirka två veckor för Företrädesemissionen förväntas inledas i mitten av februari 2021, innebärande att Företrädesemissionen kommer att slutföras under mars 2021. Övriga detaljer avseende tidplanen samt villkoren för Företrädesemissionen kommer att göras tillgängliga efter extra bolagsstämman.

Extra bolagsstämman

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 15 januari 2020 och kallelse till stämman kommer att ske senast fyra veckor före stämman med syftet att, bland annat, besluta om Företrädesemissionen, kvittning av aktieägarlån samt för att besluta om förslaget att välja Vegard Søraunet till ny styrelseledamot. Kopior av kallelsen, inklusive de fullständiga förslagen till extra bolagsstämman, tillsammans med tillhörande dokument kommer, bland annat, att finnas tillgängliga på bolagets adress och på bolagets hemsida www.itabgroup.com.

Finansiella och juridiska rådgivare

Macquarie Capital (Europe) Limited (“Macquarie Capital”) är ansvarig finansiell rådgivare till ITAB och Nordea är finansiell rådgivare. Macquarie Capital och Nordea är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Macquarie Capital är auktoriserade och reglerade i Storbritannien av Financial Conduct Authority. Macquarie Capital och Nordea agerar för ITAB:s räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Macquarie Capital och Nordea är inte ansvariga gentemot någon annan än ITAB för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen. De är heller inte ansvariga för innehållet i detta meddelande eller i någon transaktion, annat arrangemang eller något annat som omnämns häri. Vinge är juridisk rådgivare till ITAB.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl. 08.15 den 4 december 2020.

Om ITAB

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka 3 200 anställda och årsomsättningen uppgick 2019 till 6 064 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

