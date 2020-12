Regeringen ger SMS lån till företagen!

Gång på gång visar det sig att hjälpen inte når fram därför att man byggt murar med villkor och regler som håller många företag borta, samt lämnat administrationen till myndigheter som fördröjer processen till dess att de nästan ger upp. Det finns såklart ingen strategi med detta annat än utbredd rädsla för att pengar inte skall gå som inte är i akut behov av stöd. Denna rädsla kombinerad med att myndigheterna som är satta att hantera detta har fått en uppgift i krisen som är dem övermäktig. I praktiken är deras jobb inte att få ut hjälpen snabbt, utan att göra rätt och följa snåriga regelverk och processer, och det kan få ta den tid det tar…

Detta har lett till en mer och mer akut likviditetsbrist i tiotusentals småföretag, och drabbar inte bara dem utan de anställda som jobbar där och den samhällsservice som dessa företag innebär och som vi andra tar för självklar. Va? Har frisören stängt? Va? finns det ingen taxi att få tag på? Va? Kan man inte köpa skor i vår lilla hemby längre? Va? Har restaurangen stängt? Var skall jag då äta lunch? Ovanstående problem känns inte av om man som politiker lever i ”storbyn” Stockholm, men blir desto mer kännbar när man kommer ut på landsbygden.

Den senaste lösningen - Likviditetsbrist skall lösas med lån från skattekontot

Det är ett rätt, ett halvt rätt och ett helfel med denna lösning.

Ett rätt - Bra att Skatteverket som kan hantera snabba utbetalningar står som värd för hanteringen.

Ett halvt rätt – bra att man vill tillföra likviditet. Men det är dels anpassat för företag med hyggligt stor omsättning eller hyggligt stor lönesumma annars blir lånet av tre månaders moms i ett läge där omsättningen rasat ett ganska litet tillskott. Är man dessutom ett företag med få anställda blir det heller inte mycket låneslantar från arbetsgivaravgiften. Med andra ord, dessa pengar räcker inte långt.

Ett helfel – Att låna till kostnadsränta på 1,25% samt anståndsavgift om 0,2 procent är oskälig ränta när anledningen till lånebehovet är lånegivarens restriktioner. Ränta i likhet med CSN-lån 0,16 procent är acceptabelt i denna situation. Att därtill begära tillbaks lånet på 12 månader är ju helt orimligt. Det liknar ju villkor för SMS-lån? Att ett krisdrabbat företag skall återhämta sig på rekordfart efter den värsta krisen på 100 år är bara för mycket begärt. Har Staten själv tänkt betala tillbaks alla de pengar man lånar till alla krisstöd redan inom 12 månader? Det kan man såklart inte begära. På samma sätt kan man inte begära att småföretagen skall klara motsvarande uppgift. Återbetalningstiden måste vara på rimligt lång tid efter företagens egen återbetalningsförmåga. Utöver orimliga villkor så leder ett lån från skattekontot till att företaget ökar sin skuldsättning vilket i många fall leder till ett obligatoriskt krav på kontrollbalansräkning, och knuffar därmed företaget närmare konkurs och likvidation.

Regeringen uppmanar att man skall förbereda sig både mentalt och fysiskt på att leva i denna kris hela 2021 och samtidigt sätter de upp villkor att man skall betala tillbaka skatten inom 12 månader. Hur får de ihop den ekvationen?

Företagarförbundet har tre lösningar som skall ses tillsammans för att hjälp skall nå brett bland företagen och rädda så många jobb som möjligt.

Lösning – 1 Skattebefria Småföretagen under kvartal 4 och kvartal 1 och 2 – 2021

Sätt upp rimliga villkor för att urskilja de drabbade och ge dem 1-3 skattefria kvartal för att överleva, fortsätta erbjuda samhälle tjänster, skapa jobb både under och efter krisen. Med lösningen slipper överbelastade myndigheter handlägga krångliga ärenden som försenar hjälp till utsatta. På samma sätt som skatteverket införde skattelättnad för arbtesgivaravgiften under första delen av krisen kan myndigheten genomföra denna skattelättnad så att de utlovade stödmiljarderna kan göra den av politiker aviserade och avsedda nyttan.

Lösning – 2. Omställningslån

Detta är ett likviditetstillskott som inte påverkar balansräkningen. Företagarförbundet har redan i våras lämnat ett konkret förslag på att använda ALMI och redan uppsatta digitala processer för att distribuera ut stödlån utan personlig risk till livskraftiga företag. Modellen bygger på ett lån mot en preferensaktie som tillför likviditet utan att knäcka balansräkningen, utan personlig risk för företagaren och med lång rimlig återbetalningstid i takt med att företaget skapar vinst igen efter krisen.

Lösning – 3. “CSN-lån”

Företagarförbundet föreslår också lån, liknande ett CSN-lån till egenföretagare som hjälper dem att hålla igång sin enskilda firma på halvfart istället för att tvinga denna att lägga ner eller sätta företaget i vila för att belasta A-kassan eller statlig försörjning. CSN-lån kompletterar det omsättningsstöd som både kom alldeles försent och som för många småföretagare inte täcker kostnader och lön så att de kan klara hyra och mat på bordet. CSN myndigheten har dessutom vana att hantera ett stort antal lånekunder och kan vara en myndighet med muskler för en sådan uppgift.

Tillsammans vi kan lösa krisen - det har Coronapandemin bevisat hittills.

Regeringens vädjan om att ta ansvar och rädda liv lyssnar vi dagligen på och följer restriktionerna. Företagen tar ansvar och låter folk jobba hemifrån, man permitterar istället för att avskeda och därmed tar ekonomiskt ansvar. Många i kris har förlorat sina intäkter, sina besparingar, och söker desperat efter att sätta sig sitt hus, sin familj i pant med hoppet om att övervintra tills restriktionerna går över och intäkterna kommer tillbaka.

Om vi nu alla skall hjälpas åt att minska smittspridningen, behålla jobben, stå redo för att växla upp när krisen är över då kan staten inte offra Sveriges jobbskapare. Betydelsen tillsammans inkluderar alla!

Med bästa småföretagarhälsningar

Mats Assarsson, Förbundsordförande, Företagarförbundet

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson

0706-721821, mathias.rebane@ff.se







