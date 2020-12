Zaplox levererar mobila nycklar till Seneca Gaming Corporation i USA

Zaplox partnerskap med Agilysys har under 2020 haft ett positivt utfall av nya tecknade kundavtal för Agilysys rGuest Express Mobile lösning med Zaplox mobila nycklar, främst i USA. Partnersamarbetet erbjuder en konkurrenskraftig och attraktiv, kontaktfri mobil gästresa med mobil in- och utcheckning och som drar nytta av Zaplox unika kompetens och plattform för att leverera en mobil nyckel direkt i gästens mobiltelefon.

Med Zaplox mobila nycklar kan Seneca Gaming Corporation ge sina gäster ett digitalt alternativ till den traditionella in- och utchecknings processen som vanligtvis går via hotellreceptionen. Gästerna kan gå direkt till sitt rum vid ankomst till hotellet och behöver inte längre trängas i receptionen för att checka in och få sin nyckel samt kan hantera sin hotellrumsnyckel i mobilen under hela vistelsen. När gästen checkat ut slutar den mobila nyckeln automatiskt att fungera.

Gästsäkerhet är högprioriterat i hotellindustrin och med bakgrund av COVID-19 pandemin förbereder hotell och kasinos sig för att erbjuda digitala möjligheter så att gästerna ska kunna bo på hotell med bibehållen distans och kontaktfri hantering (touchless). Med den kontaktfria mobila gästresan kan hotellet svara upp mot gästerna behov och fortfarande tillhandahålla kvalitativ service, oberoende av när gästen vill ha informationen och eller var gästen befinner sig.

”Vi är mycket glada över att Seneca Gaming Corporation väljer mobila nycklar från Zaplox till sina hotell och kasinos. Vårt partnerskap med Agilysys fungerar bra och genererar kontinuerligt nya kundavtal i USA. Just för hotellkedjor med kasinos är vårt gemensamma produkterbjudande mycket starkt, då vi tillsammans med Agilysys levererar en så kallad end-to-end lösning som är tillgänglig före, under och efter gästens hotellvistelse, vilket är lojalitetsbyggande och skapar en positiv gästupplevelse, säger Even Frydenberg, interim VD, Zaplox AB

Partneravtalet mellan Agilysys och Zaplox är utformat så att när Agilysys tecknar ett kund kontrakt för RGuest Express Mobile genereras en order till Zaplox för leverans av mobila nycklar. Vid erhållen order fakturerar Zaplox en startavgift, därefter tillkommer en löpande månadsintäkt per dörr från och med när lösningen är i drift. Om lösningen förblir i full drift på de nu avtalade 1017 rummen i sju år, vilket är en genomsnittlig levnadstid för hotellås, ger detta en total prognosticerad intäkt på

ca 1 500 000 SEK.

Om Seneca Gaming Corporation

Seneca Gaming Corporation (SGC) ägs och drivs av Seneca Nation of Indians (Nation) som i sin tur driver Seneca Resorts & Casinos vilket innefattar tre Class III-Gaming och Resorts; Seneca Niagara Resort & Casino i Niagara Falls, NY, Seneca Buffalo Creek Casino i centrala Buffalo, NY och Seneca Allegany Resort & Casino i Salamanca, NY, som samt den prisbelönta mästerskapsbanan Seneca Hickory Stick Golf Course i Lewiston, NY. Här finns 20 restauranger, 12 barer, 5 200 spelautomater, 140 bordsspel och 2 prisbelönta AAA Four Diamond-hotell med mer än 1000 lyxiga rum och sviter. Alla hotell och kasinon är öppna 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och 365 dagar om året. Senecacasinos.com.



Om Agilysys

Agilysys har varit ledande inom affärssystem till hotell (PMS) i mer än 40 år och levererat innovativa gästcentriska teknologilösningar för spel, hotell, resorts och kryssning och restauranger. Agilysys erbjuder de mest omfattande mjukvarulösningarna i hotellbranschen och är kända för sitt breda produktutbud och sin kundcentriska service. Några av de största hotellkedjorna i världen använder Agilysys lösningar för att förbättra gästlojalitet och effektivitet. Agilysys, som har drygt3000 kunder, verkar i Nordamerika, Europa, Asien-Stillahavsområdet och Indien med huvudkontor i Alpharetta, GA. www agilysys.com



För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, interim VD

E-post: even.frydenberg@zaplox.com

Telefon: +32 468 07 88 02

Alternativt: ir@zaplox.com









CertifiedAdviser

Svensk Kapitalmarknadsgransking AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

Följande bilagor finns för nedladdning:

Zaplox levererar mobila nycklar till Seneca Gaming Corporation i USA





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se