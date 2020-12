Spiffbet tar över onlinekasinot Zenspin från det maltesiska företaget Together Gaming ltd, som är plattformsleverantör till Spiffbet. Transaktionen är ett inkråmsförvärv där Spiffbet tar över domänen zenspin.com, kunddatabaser och andra immateriella rättigheter. Ingen köpeskilling utgår för förvärvet.

Zenspin är huvudsakligen verksamt i Europa och omsatte 3,6 miljoner svenska kronor under de första nio månaderna 2020. Zenspin använder samma plattform som Spiffbets fyra varumärken inom Cashmio Group (Together Gaming). Zenspin kommer att drivas av Spiffbets befintliga organisation på Malta utan några ökade kostnader. Spiffbet gör bedömningen att Zenspin under 2021 kommer att ge ett vinstillskott till bolagets befintliga verksamhet. Övertagandet av Zenspin innebär att Spiffbet idag driver sammanlagt åtta varumärken inom onlinekasino, där fem finns på Together Gaming.

”Zenspin är ett kasino som kompletterar våra övriga varumärken hos Together Gaming - där vi redan har fyra kasinon och kan få maximal synergieffekt. Mina medarbetare och jag ser verkligen fram emot att börja med en omarbetning av kasinot och fortsätta vidareutveckla varumärket. Zenspin kommer att bidra till ökad lönsamhet och har bra potential att växa framöver.”, kommenterar chefen för Spiffbets kasinoverksamhet, Maria Boelius.

”Det känns bra att överlämna Zenspin till Spiffbet-teamet. Hela transaktionen visar att vårt samarbete med Spiffbet fungerar mycket bra. Vi är övertygade om att Spiffbet i ett fördjupat samarbete med oss kan ta Zenspin till en ny nivå.” säger Together Gamings försäljningschef Klas Rosenqvist.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

