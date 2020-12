Storbritannien påbörjar vaccinering nästa vecka – Väntas lyfta hotell-, restaurang-, och fastighetsförsäljning på den spanska solkusten

Storbritannien tillkännagav idag att landet väntas påbörja vaccinering för Covid-19 under nästa vecka. Quartiers VD Marcus Johansson Prakt ser det som särskilt positivt att det är just Storbritannien som tar steget och blir det första landet att godkänna vaccin för Covid-19 efter storskaliga tester. Just den äldre målgruppen som kommer att vaccineras först tenderar att föredra att besöka våra anläggningar under perioden januari till maj, tillägger bolagets VD.