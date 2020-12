Inför Årets Fonder 2020 - Årets hetaste teman; teknik, småbolag och tillväxt.

Vad har då stuckit ut under året? Ja det går inte att undkomma att det absolut största fokuset har legat på den globala pandemi som fortfarande härjar. I våras störtdök börserna världen över och det var panikartad stämning på handlargolven. Alla ville komma bort från börsen samtidigt. Det dröjde dock inte länge tills vi såg motsatsen, börserna började stiga kraftigt igen, och det var som att man återigen insett att det fortfarande saknas vettiga alternativ till börsen. Rallyt fortsatte under sommaren och hösten, visserligen med ett par svackor på vägen, men ändå tydligt uppåt. Och där står vi nu, hösten 2020, med kraftiga restriktioner och nedstängningar världen över och med stora realekonomiska konsekvenser, men samtidigt med många börser på all-time-high.

I processen för att ta fram kandidaterna till Årets Fonder 2020 befinner vi oss fortfarande i startskedet. Men den första gallringen visar på starka positiva trender inom teknik och IT, småbolagsfonder samt amerikanska tillväxtfonder.

- Att just fonder med fokus på teknik och IT hamnar i topp i år kommer inte som någon direkt överraskning. Många av dessa fonder har gått starkt under flera år, en trend som fortsatte in under början av 2020. När Pandemin sedan slog till så drabbades såklart även dessa av börsraset, men återhämtningsfasen har varit mycket stark. Detta kan till viss del härledas till att fonderna investerar i bolag som sysslar med digital kommunikation, näthandel och andra digitala lösningar, ett område där efterfrågan exploderat under det gångna året, säger Mikael Tjäder, VD på Fondab/Fondmarknaden.se.

Utvärderingen av Årets Fonder sker i en trestegsprocess där underlaget utgörs av de ca 1700 fonder som för närvarande handlas på Fondmarknaden.se’s marknadsplats. Det som bedöms är framförallt den riskjusterade avkastningen på flera tidsperioder, men även andra kvantitativa och kvalitativa aspekter spelar in i utvärderingen.

Även om priset heter Årets Fonder 2020 så är det inte bara prestationen under 2020 som avgör vinnarna. Vi tittar också på tre års sikt, och i vissa fall även 5 år. Vi tar också hänsyn till fondens hållbarhetsbetyg samt andra parametrar så som förändringar i förvaltningsteamet eller förändringar i investeringsprocessen. Det är också viktigt att fonden finns tillgänglig att köpa för den genomsnittliga fondspararen.

- Vår ambition med utnämningen av Årets fonder är att lyfta fram fondförvaltare som bedriver aktiv förvaltning och lyckats särskilt väl under året som gått men som också under en längre tid bevisat sig konkurrenskraftig mot index och andra fonder inom sin kategori, säger Mikael Tjäder.

Den fullständiga analysen kommer inte vara klar förrän året är slut, och Tjäder påpekar att de tidiga resultaten bara är indikationer. Det är jämt mellan flera fonder i toppen i flera kategorier, så mycket kan fortfarande hända under årets sista veckor. Tillkännagivandet av vinnarna kommer som vanligt att ske i januari, så håll utkik i våra digitala och sociala kanaler för att ta del av detta.

Följ oss på Linked In; Fondmarknaden.se och Fondab

Mikael Tjäder, VD

08-545 186 18

mikael.tjader@fondab.com





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se