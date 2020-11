Irisity vinner SLs omfattande upphandling av videoanalys för tunnelbana

IRIS Rail detekterar i realtid spårbeträdande i tunnelbanan samt så kallad ”dwell time” och ”loitering” för kvarlämnade objekt alternativt stilla liggande person på exempelvis en bänk. IRIS Rail detekterar även avvikande beteende i stationsmiljön.

Ordervärdet uppskattas till cirka 4 MSEK. I enlighet med LOU gäller en avtalsspärr under 10 dagar.

För ytterligare information:

Jonas Andrén, Enterprise Sales

Phone: +46 (0)735 20 73 94

E-mail: Jonas.andren@irisity.com

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, powered by machine learning, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s fully cloud based SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia and internationally protecting thousands of security assets.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

