Zaplox och JOINGO levererar mobil gästresa i kasino app till Little River Casino Resort i USA

Zaplox partnerskap med JOINGO genererar sitt första kundavtal när nu Little River Casino Resort i Michigan, väljer Zaplox kontaktfria mobila gästresa med mobil in- och utcheckning och mobila nycklar i integration med JOINGOs marknadsledande kasino app. Little River Casino Resort har 292 rum och har valt Zaplox för att kunna erbjuda sina gäster ett digitalt alternativ till den traditionella incheckningsprocessen via receptionen.

Little River Casino Resort kommunicerar med sina kasinogäster direkt i JOINGOs app, där de också finner kasinokartor och spelanalyser, vinst/förlust rapporter, online spel med mera. Från och med nu kan hotell- och kasinogästerna då checka in, få en mobil nyckel till hotellrummet, ta del av erbjudande och hotellinformation, checka ut och betala sin vistelse i samma app.

Partneravtalet mellan Zaplox och JOINGO innebär att JOINGO integrerar Zaplox SDK i deras egen marknadsledande kasino app och då kan erbjuda sina kunder, kasinooperatörerna, möjligheten att inkludera mobil in- och utcheckning med mobil nyckel i appen. Partneravtalet öppnar upp nya försäljningsmöjligheter för Zaplox på den amerikanska kasinomarknaden, i första hand för hotell som har affärssystem från Oracle Hospitality och Agilysys. Zaplox SDK ger stora fördelar för partners som JOINGO då lösningen kommer med färdiga integrationer till hotellens affärssystem och låssystem, vilket gör kundleveransen snabb och effektiv.”

"Vår partnerstrategi inriktar sig på att i samarbete med marknadsledande partners inom hotellindustrin leverera en integrerad mobil gästresa till partnerns nya kunder eller befintliga kunder, en strategi som visat sig ge goda resultat under 2020. När vi tecknade partneravtalet med JOINGO i oktober var målet att generera nya kundavtal redan under Q4 2020. Den amerikanska kasinomarknaden har idag ca 240 000 hotellrum och bara i Las Vegas finns ca 150 000 hotellrum, så förutsättningarna för att fler kasinos framöver väljer JOINGOs kasino app med en mobil gästresa från Zaplox är stora. Våra lösningar ger gästen möjlighet att spendera mer tid i kasinot och inte med att trängas i köer för att checka in på hotellet och få sin nyckel, vilket gör att vår typ av lösningar nu prioriteras högt av kasinooperatörer. Vi ser fram emot att leverera en mobil gästresa till Little River Casino tillsammans med JOINGO”, säger Even Frydenberg, interim VD, Zaplox AB

Om Little River Casino Resort i Manistee, Michigan

Little River Casino Resort, som ligger Manistee, är en uppskattad nöjesdestination i nordvästra Michigan. Hotellet har 292 rum, 95 RV platser och ett casino, öppnat 1999, med totalt 1300 spelautomater och bordspel. Det finns även inomhus- och utomhuspooler, restauranger och Nectar Spa & Salon. Little River Casino Resort ägs och drivs av Little River Band of Ottawa Indians. www.lrcr.com

Om JOINGO

JOINGO är ett ledande mobilteknikföretag baserat i Las Vegas. JOINGOs patenterade teknik riktar sig till spelarnas smartphones och surfplattor med hjälp av det senaste inom mobilapplikationer, platsbaserad marknadsföring, gamification med mera. JOINGO tillgängliggör möjligheten för andra leverantörer på kasinomarknaden att nå mobilanvändare med mycket personliga och interaktiva mobilmarknadsföringskampanjer som ger ökad räckvidd, lojalitet och intäkter. www.joingo.com



För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, VD

E-post: even.frydenberg@zaplox.com

Telefon: +32 468 07 88 02

Alternativt: ir@zaplox.com









CertifiedAdviser

Svensk Kapitalmarknadsgransking AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

