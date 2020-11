Zaplox partnerskap med Agilysys växlar upp och flera nya kundavtal tecknas i USA

Zaplox partnerskap med Agilysys erbjuder en kontaktfri mobil gästresa med mobil in- och utcheckning som drar nytta av Zaplox unika kompetens och plattform för att leverera en mobil nyckel direkt i gästens mobiltelefon. Choctaw Casino i Oklahoma, Shooting Star Casino i Minnesota, Win-River Resort & Casino i Kalifornien, Northern Quest Casino i Washington och PGA National Resort & Spa i Florida, USA har tecknat avtal, för Agilysys RGuest Express Mobile tillsammans med mobila nycklar från Zaplox. Initialt innefattar avtalen 794 rum men med en potential av 3280 rum, då några är pilotprojekt som till en början implementeras på en delmängd av hotellets totala antal rum.

COVID-19 pandemin har accelererat efterfrågan för ett digitalt alternativ till den traditionella in- och utcheckningsprocessen som vanligtvis går via hotellreceptionen. Behovet av ökad gästsäkerhet där gästen kan bo på hotell med bibehållen distans och kontaktfri rörelse under hotellvistelsen är en av orsakerna. Med den mobila gästresan kan hotellet erbjuda sina gäster bättre service, oberoende av när gästen vill ha information och eller var gästen befinner sig. Zaplox mobila nycklar gör det möjligt för hotell- och kasinogäster att hantera sin hotellrumsnyckel i mobilen, gå direkt till sitt rum, eller kasinot vid ankomst till hotellet och behöver inte längre trängas i receptionen för att checka in och få sin nyckel.

”Vi är mycket glada över att vårt partnerskap med Agilysys växlar upp och återigen genererar nya kundavtal i USA. Vårt gemensamma erbjudande är attraktivt för hotellmarknaden och samtidigt rätt i tiden, vilket de nya avtalen bekräftar. Hotellindustrin befinner sig i snabb förändring på grund av den pågående pandemin och Zaplox lösningar svarar upp mot nuvarande gästsäkerhetskrav. Zaplox mobila nycklar gör Agilysys mobila gästresa konkurrenskraftig på den amerikanska marknaden och framförallt i kasinoindustrin där Agilysys har en stor andel av sina drygt 3000 kunder. Några av kunderna kommer gå i drift redan under Q4 2020 och andra under Q1 2021, säger Even Frydenberg, interim VD, Zaplox AB

Om Choctaw Casino Durant in Oklahoma

Choctaw Nation of Oklahoma driver flera kasinos i bland annat Oklahoma. Choctaw Casino Durant ligger i Durant, 25 km från Denison. Hotellet har totalt 717 rum med ett pågående expansionsprojekt som adderar ytterligare 1000 rum 2021. Kasinot har 4000 spelautomater, bordspel, bowlinghall, arkad, biograf med mera. ChoctawCasino Pocola, med 118 rum och Choctaw Casino Grant, med 156 rum ligger också i Oklahoma. www.choctawcasinos.com

Om Shooting Star Casino in Minnesota

Shooting Star Casino har 386 rum och ligger i Mahnomen, Minnesota, Shooting Star ägs och drivs av White Earth Nation och är platsen för spel i Las Vegas-stil, stora konserter, prisbelönta restauranger, spa, shopping och nästan 30 000 kvm evenemangs-/mötesutrymmen. www.starcasino.com

Om Win-River Casinoin Reading, California

Win-River Resort & Casino är ett Native American Gaming Resort & Casino med 84 rum och 81 000 kvadratmeter stort kasino. www.winriver.com

Om Northern Quest Casino, Airway Heights, Washington

Northern Quest Resort & Casino, med 250 rum i Spokane, Washington ägs och drivs av Kalispel Tribe of Indians och är ett AAA Four Diamond Resort Casino med Forbes Travel Guide Four-Star. På Northern Quest finns även exklusiva La Rive Spa, ett dussin restauranger/lounger och AAA Four Diamond Masselows Steakhouse. Kalispel Tribe of Indians driver ett expansionsprojekt som inkluderar uppförandet av en ny hotellflygel med 200 hotellrum på Northern Quest Resort & Casino. www.northernquest.com

Om PGA National Resort and Spa in West Palm Beach, Florida

PGA National Resort & Spa är en lyxresort med 369 rum och en mycket välkänd 90 håls-mästerskapsgolfbana som arrangerat Ryder Cup och PGA mästerskap. Placerad i hjärtat av det prestigefyllda Palm Beach Gardens i Florida har PGA National också ett europeiskt spa med full service och 19 tennisbanor. www.pgaresort.com

Om Agilysys

Agilysys har varit ledande inom affärssystem till hotell (PMS) i mer än 40 år och levererat innovativa gästcentriska teknologilösningar för spel, hotell, resorts och kryssning och restauranger. Agilysys erbjuder de mest omfattande mjukvarulösningarna i hotellbranschen och är kända för sitt breda produktutbud och sin kundcentriska service. Några av de största hotellkedjorna i världen använder Agilysys lösningar för att förbättra gästlojalitet och effektivitet. Agilysys, som har drygt 3000 kunder, verkar i Nordamerika, Europa, Asien-Stillahavsområdet och Indien med huvudkontor i Alpharetta, GA. www agilysys.com

För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, VD

E-post: even.frydenberg@zaplox.com

Telefon: +32 468 07 88 02

Alternativt: ir@zaplox.com









CertifiedAdviser

Svensk Kapitalmarknadsgransking AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732







