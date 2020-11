För snäll eller för snål? Svenskarnas omfattande lösenordsdelning öppnar upp för bedragare

En ny svensk undersökning genomförd av Novus på beställning av F-Secure visar på en omfattande delning av lösenord för videostreamingtjänster, där fler än hälften (53%) av svenskarna delar med sig av sina lösenord. Samtidigt använder nästan 60% samma, eller variationer av samma, lösenord till flera olika tjänster online. Detta gör oss särskilt utsatta då stulna lösenord är hårdvaluta, inte minst på the Dark Web.

Undersökningen som genomfördes mellan 15–21 oktober 2020 bekräftar att online-baserade tjänster är populära, men också att många svenskar försöker hålla ned kostnaderna genom att dela sina konton, och därmed lösenord, med andra. Totalt 66% anger att de tecknat avtal med strömmande videotjänster och att 26% av allmänheten har gjort det under 2020. Samtidigt är beteendet med att dela lösenord för tjänster med strömmande video en stor säkerhetsrisk. Av de som tecknat en videotjänst, har 53% delat sina lösenord med andra, framförallt med släkt och vänner. Än värre är det bland yngre (18–29 år), där det visar sig att hela 81% delar sina lösenord. Även andra streaming- och onlinetjänster är populära att dela lösenord till, om än i mindre omfattning:

·Musikstreaming som Spotify och Apple Music: 36 %

·Nyhetsmedia som SvD och DN: 22 %

·E-bokstjänster som Readly och Ztory: 12%

För snäll eller för snål?

Resultaten kan tolkas som att många svenskar är mycket givmilda med sina lösenord, eller för snåla för att köpa egna tjänster, beroende på hur man ser det. Oavsett, utsätter sig förvånande många svenskar för en säkerhetsrisk med denna dåliga ovana. Undersökningen visar också att 58% använder samma lösenord, eller variationer av samma, trots att det vid det här laget är allmänt känt att det är viktigt att använda starka lösenord. Var tionde svensk (9%) använde samma lösenord till allt.

“Att dela lösenord till onlinetjänster med andra, samtidigt som många använder samma lösenord till fler tjänster, gör att din identitet och dina uppgifter kan bli ett öppet mål för envisa cyberbrottslingar. Även tjänsten i sig kan råka ut för ett intrång och dina uppgifter exponeras på så vis. Användaruppgifter säljs dagligen på the dark web för allehanda ändamål som nätfiskeattacker, bedrägerier och mycket mer”, säger Mikael Herrala, Sales Manager Consumer, på F-Secure Sverige

En annan undersökning från utförd av F-Secure i maj 2020, Attack Landscape H1 2020, visar samtidigt att vi i snitt har 18,1 konton online*. Vi är således både slarviga med våra lösenord och har samtidigt många att hålla koll på.

“Det är väldigt svårt att hålla kolla på nästan 20 unika, starka lösenord vilket är det som skulle behövas för att hantera vårt liv på nätet. Här krävs det att vi tar lösenordshanteringen på allvar och överväger lösningar som hanterar detta med smart teknik, åt oss”, fortsätter Mikael Herrala, Sales Manager Consumer, på F-Secure Sverige.

Undersökningen visar också en ljusglimt i sammanhanget då åtminstone några svenskar (8%) har börjat använda lösenordshanterare, vilka gör det enkelt att skapa och hantera säkra och starka lösenord.

F-Secure lanserade tidigare i år tjänsten ID PROTECTION för att hjälpa till med komplexiteten kring lösenordshantering som ett led i att hjälpa sina kunder med ett säkrare liv online. Tjänsten innefattar en smart lösenordshanterare och övervakar i realtid om någon försöker tillskansa sig dina uppgifter.

Om the Dark Web och varför du inte vill att dina uppgifter ska hamna där

The Dark Web är en mindre känd, men stor del av internet. Dark Web är anonymt och oreglerat i den bemärkelsen att ingen organisation ansvarar för det. Därigenom är the Dark Web ofta förknippat med olaglig verksamhet. När din data läcker kan den hamna till försäljning på the Dark Web, där du hamnar på kombinerade listor som gör dig till ett enkelt mål för avancerade attacker. Rustade med dina användaruppgifter kan cyberkriminella enkelt ta kontrollen över dina konton på nätet och börja beställa varor med ditt kreditkort t.ex. Detta kan hända redan innan nyheten om intrånget blivit offentlig.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes 15–21 oktober 2020 av Novus på uppdrag F-Secure. Undersökningen genomfördes via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger åsiktsmässigt representativa resultat. Syftet var att undersöka allmänhetens beteende kring lösenordsdelning i relation till utbredningen av bland annat streamingtjänster. Undersökningen genomfördes med 1000 intervjuer i Novus Sverigepanel. Deltagarfrekvensen var 62%.

