Söderberg & Partners Wealth Management prisade för fondanalys

- Utsedda till ”Nordic investment consultancy of the year” i prestigefulla Nordic Fund Selection Awards

Söderberg & Partners Wealth Management har tilldelats utmärkelsen ”Nordic investment consultancy of the year” i årets upplaga av Nordic Fund Selection Awards. Tävlingen arrangeras årligen sedan 2010 av den nordiska branschtidningen Nordic Fund Selection Journal och syftet är att kora de bästa aktörerna inom fondanalys och fondselektering.

Vinnarna utses genom att fondbolag verksamma i Norden får betygsätta de olika analys- och selekteringsbolagen utifrån bland annat kvalitén på bolagens analys- och selekteringsprocess och deras förmåga att väga in hållbarhetsaspekter i denna process.

- Vi är oerhört stolta över att utses till ”Nordic investment consultancy of the year”! Under året har vi genomfört en rad förändringar för att ytterligare stärka vår analys- och förvaltningsorganisation, och denna utmärkelse är verkligen ett intyg på att arbetet gett resultat, säger Magnus Danielsson, ansvarig för fondanalys på Söderberg & Partners Wealth Management.

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners

Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se

Tel: 076- 149 50 05





