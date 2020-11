Zaplox levererar mobila nycklar till Mount Airy Casino Resort i USA

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att de inom ramen av partnerskapet med Agilysys ska leverera mobila nycklar till Mount Airy Casino Resort, en AAA Four Diamond Resort, med 283 rum i Mount Pocono, Pennsylvania, USA. Zaplox nyckelcentriska SDK integreras med Agilysys PMS och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Zaplox partnerskap med amerikanska Agilysys, en ledande leverantör av hotell-affärssystem (PMS) till kasinon och resorts i Nordamerika har nu resulterat i ännu ett nytt kundavtal, Mount Airy Casino Resort, med 283 rum i Mount Pocono, Pennsylvania, USA. Zaplox nyckelcentriska SDK ingår i Agilysys mobila lösning RGuest Express Mobile, där Agilysys drar nytta av Zaplox unika kompetens och plattform för att leverera en mobil nyckel i Agilysys mobila gästresa. På Mount Airy integreras Zaplox lösning med Agilysys affärssystem för hotell och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Partnerskapet mellan Agilysys och Zaplox gör det möjligt för Mount Airy Casino Resort att erbjuda sina gäster en kontaktfri mobil gästresa med mobil in- och utcheckning och en mobil nyckel direkt i gästens mobiltelefon. Hotellets gäster behöver inte längre stå i kö och trängas med andra gäster för att checka in och få sin nyckel, utan kan gå direkt till sitt hotellrum och öppna hotellrums-dörren med sin mobila nyckel. Den mobila gästresan ger hotellet en möjlighet att bli mer resurseffektiva och bibehålla, och i vissa fall överträffa, tidigare servicenivå men samtidigt tillhandahålla mer intäktsgivande service via appen som exempelvis bokningar av restaurangbesök, spa eller golf, vid tillfällen då gästen är mer mottaglig för specialerbjudande.

”Zaplox och Agilysys mobila gästresa passar casinoindustrin mycket bra, då casinos vill att gästerna ska spendera så mycket tid som möjligt i casinot och inte med att stå i kö för att checka in och få sin hotellrumsnyckel. Vårt nära samarbete med Agilysys har under året genererat flera nya hotellavtal där några av hotellen också redan är i drift. Till det kan sägas att Zaplox nya nyckelcentriska produktgeneration i kombination med Agilysys produktutveckling har stärkt vårt gemensamma marknads-erbjudande ytterligare. Vi ser fram emot att leverera mobila nycklar till Mount Airy Casino Resort så de kan erbjuda ett mobilt alternativ till sina gäster, säger Even Frydenberg, interim VD, Zaplox AB

Partneravtalet mellan Agilysys och Zaplox är utformat så att när Agilysys tecknar ett kund kontrakt för RGuest Express Mobile genereras en order till Zaplox för leverans av mobila nycklar. Vid erhållen order fakturerar Zaplox en startavgift, därefter tillkommer en löpande månadsintäkt per dörr från och med när lösningen är i drift. Om lösningen förblir i full drift i sju år, vilket är en genomsnittlig levnadstid för hotellås, ger detta en total prognosticerad intäkt på ca 424 000 SEK. Det finns inga garantier för att denna intäkt kommer att nås fullt ut genom avtalet.

Om Mount Airy Casino Resort

Mount Airy Casino Resort i Mount Pocono, Pennsylvania, USA är ett AAA Four Diamond Rate Casino med 283 rum, ett 20 000 kvm stort konferenscenter och balsal. Casinot har 1 800 spelautomater och 80 bordspel. Mount Airy erbjuder en mängd olika restaurangalternativ, inklusive Guy Fieris Mt. Pocono Kitchen och den prisbelönta Bistecca av Il Mulino. De har även en 18-håls golfbana, SPA, träningsanläggning på 16 000 kvm, samt pooler och konsertfaciliteter. Mount Airy Casino Resort ligger ca 90 minuter från Philadelphia, New York City och New Jersey. www.mountairycasino.com

Om Agilysys

Agilysys har varit ledande inom affärssystem till hotell (PMS) i mer än 40 år och levererat innovativa gästcentriska teknologilösningar för spel, hotell, resorts och kryssning och restauranger. Agilysys erbjuder de mest omfattande mjukvarulösningarna i hotellbranschen och är kända för sitt breda produktutbud och sin kundcentriska service. Några av de största hotellkedjorna i världen använder Agilysys lösningar för att förbättra gästlojalitet och effektivitet. Agilysys, som har drygt 3000 kunder, verkar i Nordamerika, Europa, Asien-Stillahavsområdet och Indien med huvudkontor i Alpharetta, GA. www agilysys.com



För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, VD

E-post: even.frydenberg@zaplox.com

Telefon: +32 468 07 88 02

Alternativt: ir@zaplox.com









CertifiedAdviser

Svensk Kapitalmarknadsgransking AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

Följande bilagor finns för nedladdning:

PM 201118 Zaplox levererar mobila nycklar till Mount Airy Casino Resort i USA





