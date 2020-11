S2Medical AB (publ) säkrar leverans av skyddsutrustning till sjukvården för ca 1 600 000 SEK

I enlighet med den nya informationspolicyn som Bolaget pressmeddelade om torsdag 14/5 2020 vill Bolaget nu meddela att leverans av skyddsutrustning för att skydda sjukvårdspersonal och patienter under den rådande pandemin, till ett värde av ca 1 600 000 SEK, har skett till region Östergötland samt ytterligare ett sjukhus i Stockholmsområdet.

”Det är tråkigt att se hur problemen kring COVID-19-pandemin är under uppgång och att vi åter igen tycks gå mot en situation med stora brister på vital medicinsk utrustning. Bolaget går nu in i en fas där vi genom vårt goda internationella nätverk och starka kontakter i Kina med full kraft kommer att stötta svensk sjukvård så att personal och patienter skall kunna få god tillgång till bra skyddsutrustning under denna pandemi.” säger bolagets VD Petter Sivlér.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-18 12:45 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-70 000 50

E-post: petter.sivler@s2m.se





Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

