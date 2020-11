Möjlighet att investera i ett Cleantech-bolag med ett First Mover Advantage och närliggande värdedrivare

CirChem är ett Cleantech-bolag på frammarsch, vars affärsmodell är att återvinna lösningsmedel som idag i huvudsak används av industriföretag vid tillverkning av kemikalier och läkemedel. Användandet av dessa lösningsmedel såsom etanol, aceton, isopropanol m.fl. innebär en kostnad för industriföretagen att förbränna eller upparbeta efter användande, och genom att återvinna dessa lösningsmedel gör CirChem det möjligt att spara pengar åt sina kunder. Dessutom får CirChem en produkt att rena och sälja tillbaka till befintliga kunder eller andra företag, genom så kallade cirkulära lösningar. Samtidigt besparas miljön stora utsläpp, varför CirChems affärsmodell därmed gynnar samtliga parter och skapar en ”win-win-win”-situation.



inom den nordeuropeiska marknaden, där ett av delmålen är att nå en kapacitet för hantering av 25 000 ton lösningsmedel per år i Bolagets anläggning i Vargön. Rent finansiellt estimeras en kapacitet om 25 000 ton/år generera en omsättning om 250 MSEK med en EBITDA-marginal på initialt 15 %, motsvarande ett EBITDA-resultat om 37,5 MSEK, vilket kan ställas i relation till nuvarande post-money värdering om ca 105 MSEK i samband med pågående IPO.



”CirChem riktar sig mot en minst sagt omfattande marknad, där den adresserbara marknaden enbart i Sverige uppgår till över 100 000 ton/år medan marknaden i Västeuropa uppgår till flera miljoner ton. Striktare miljökrav inom EU förväntas strukturellt kunna bidra till att driva CirChems tillväxt, där Bolaget kan erbjuda beprövade återvinningslösningar åt läkemedelsindustrin och den kemiska industrin. En första återvinningsanläggning kom på plats redan under 2019 vilken för närvarande har miljötillstånd att hantera 2 500 ton lösningsmedel/år. En ansökan har påbörjats för utökat tillstånd om 20 000 ton/år med start 2021, där ett godkännande antas kunna bli en stark värdedrivare och trigger i aktien. Kassaflödesmässigt har CirChem visat en stabil hantering av sitt tillgängliga rörelsekapital under 2020 med en låg burn rate, vilket vi ser positivt på. Målsättningen är att visa svarta siffror på månadsbasis redan under första halvåret 2021 och med närliggande triggers ser vi CirChem som ett spännande Cleantech-bolag med en intressant investeringsidé”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.



