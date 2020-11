Möjlighet att investera i ett bolag som med en väsentligt större produktionskapacitet ser ökande vinstnivåer på en marknad i stark tillväxt

Alltainer erbjuder genom återförsäljare med etablerade nätverk av kunder standardiserade lösningar inom boende, sanitet, och event. Produkterna består av nyproducerade ISOcertifierade sjöcontainrar som inreds enligt standardiserade utformningar för att passa kundens behov, med en väsentlig lägre prisbild än existerande alternativ. Sjöcontainrarna köps in från Kina och byggs om i bolagets fabrikslokal som hyrs i Vietnam, där de sedan säljs vidare till återförsäljare för mellan 100 – 400 TSEK per container. Produktionen i Vietnam innebär låga produktionskostnader med framtida stordriftsfördelar, vilket antas resultera i ökade marginaler.



Tre anledningar till att investera enligt Analyst Group



1. Bolaget har via sin återförsäljare i USA och Kanada, Container Solutions Worldwide AB (“CSW”), mottagit ett ”Letter of Intent” för en order om totalt 400 inredda containrar med leverans de två kommande åren, där 100 stycken beräknas levereras under verksamhetsåret 2020/2021 och resterande 300 containrar 2021/2022. CSW säljer containrarna vidare till ett nät av distributörer och slutkunder, vilket resulterar i att Alltainer inte står för några försäljningskostnader eller marknadsföringskostnader.

2. Produktionen av containrarna är placerad i Vietnam, vilket är ett låglöneland. Dettaresulterar i lägre personalkostnader gentemot konkurrenter med produktion lokaliserad i Europa och USA. Allt eftersom att produktionen ökar förväntas stordriftsfördelar att realiseras, vilket resulterar i lägre produktionskostnader per färdigproducerad container, samt lägre inköpskostnader av containrar i takt med att inköpsmängden ökar. De standardiserade lösningarna bidrar till en effektivare produktion, vilket i sin tur gör att antalet producerade containrar på månadsbasis ökar och eventuella flaskhalsar i produktionen kan elimineras. Allt som allt förväntas detta bidra till en högre rörelsemarginal framgent.

3. Alltainer har en diversifierad produktkatalog med stor marknadspotential inom samtliga segment. Enbart marknaden för boendecontainrar förväntas växa från 44,5 miljarder USD 2017 till 73 miljarder USD 2025, en CAGR om 6,5 %. I denna marknad har Bolaget för närvarande sin kundbas i USA och Kanada, som representerar 39 % av den globala marknaden.Användningen av återförsäljare där Alltainer står som enda leverantör gör det möjligt attexpandera geografiskt till låga försäljnings- och marknadsföringskostnader. Potentialen att skapa bearbeta ytterligare marknader gör försäljningsvolymen kommer kunna öka ytterligare.



