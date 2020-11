Speqta tecknar samarbetsavtal med ledande finska mediehuset Sanoma

Ilta-Sanomat (is.fi) är Finlands största nyhetssajt som genomsnittligen når alla finländare på daglig basis. Samarbetet med Speqtas Affilijet ger initialt Ilta-Sanomat tillgång till en högkvalitativ sajt som listar de bästa erbjudandena och rabattkoderna på den finska marknaden. Inom ramen för avtalet är parternas gemensamma mål är att utöka detta till fler attraktiva vertikaler över tid. Först ut i samarbetet är vertikalen är rabattkoder med sajten http://alennuskoodi.is.fi/

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:

”Vi är stolta över att få förtroende från ikoniska mediehuset Sanoma med att ytterligare ta vara på sin starka onlineposition. Det här är vår första Affilijet-sajt i Finland, vilket visar att vi expanderar organiskt även till andra länder än Sverige och Norge. Affären visar på styrkan i vårt erbjudande, där vi kan hjälpa mediehus att hitta nya lönsamma intäktsströmmar.”



Speqta har idag genom Affilijet liknande samarbeten med Expressen, Nettavisen och Dagbladet (Aller media). Samarbetet med Expressen omfattar lån, kreditkort, rabattkoder och spel, Nettavisen omfattar lån, kreditkort och rabattkoder, samt Dagbladet som omfattar rabattkoder och kreditkort. Avtalet med Sanoma omfattar initialt rabattkoder men parterna har inom ramen för avtalet intentionen att utveckla andra lönsamma vertikaler.

Sanomas VP Digital Development and Customer Experience Timo Rinne kommenterar:

”Sanoma letar hela tiden efter nya sätt och samarbetspartners för att på ett bra sätt tjäna pengar på vår räckvidd. Vi har utvärderat flera leverantörer och det har varit en bra dialog och match med Speqta kring deras förmåga att bygga och sköta vår rabattkodssektion, men även möjligheten att växa tillsammans i ett nästa steg.”

Intäkterna från samarbetet byggs upp under tid allt eftersom trafik från framförallt sökmotorer tar fart. Samarbetet inleds under hösten 2020 och intäkterna beräknas komma i slutet av 2020 och vara mer omfattande under 2021. Affilijet ingår i segmentet Speqta Content & Comparison.

Speqta AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 14:45 den 11 nov 2020.

Om Affilijet

Affilijet är Speqtas tjänst som hjälper mediahus att skapa värde inom prestationsbaserad marknadsföring. Affilijet åstadkommer detta genom att tillhandahålla högkvalitativa jämförelsesidor under sina samarbetspartners sajter på ett så integrerat sätt som möjligt för att skapa en naturlig användarupplevelse och maximera möjligheten till intäkter. Affilijet agerar också rådgivande och tillhandahåller de bästa prestationsbaserade intäktsmöjligheterna för mediehusen att integrera i sin övriga kontextuella miljö på huvudsajten.

För mer information:

Fredrik Lindros

VD Speqta AB (publ)

fredrik.lindros@speqta.com

+46 723 10 66 66

Om Speqta

Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: ca@vhcorp.se



Följande bilagor finns för nedladdning:

Release





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se