Företagare vill gå i pension vid 63 år

Vill man uppfylla sin dröm och styra när man vill gå i pension som företagare gäller det att hålla koll på hur pensionen fungerar. Snittålder när företagarna vill gå i pension är 63,2 år medan de tror sig kunna gå i pension först vid 65,2 år.

– Du måste ta ut lön eller överskott och betala in pensionsavgifter och skatter. Annars kan du som är egenföretagare aldrig få samma allmänna pension som om du vore anställd. Varje år du arbetar och betalar skatt tjänar du in till din allmänna pension genom den pensionsavgift som företaget betalar in. Inbetalningen till din allmänna pension maximeras vid en lön på drygt 43 300 kronor per mån (2020), säger Trifa Chireh, pensionsspecialist på Länsförsäkringar.

Tjänstepensionen blir allt viktigare för företagare då den står för cirka 20-50 procent av den totala pensionen. Enligt undersökningen svarar 63 procent av företagarna att de har tjänstepension, 43 procent har annat sparande i företaget medan 12 procent inte har vidtagit några åtgärder alls.

– Att ha koll på pensionen är nyckeln till valfrihet oavsett när man väljer att lämna arbetsmarknaden. I undersökningen ser vi att 43 procent av de med aktiebolag sparar pengar i bolaget vilket kan tyda på att företagaren inte tar ut tillräckligt hög lön. Det gör att den allmänna pensionen blir lägre om man inte ser helheten. För den med enskild firma och inte går med vinst så medför det att den allmänna pensionen blir lägre, säger Trifa Chireh.

Pensionsspecialistens fyra bästa tips:

Ta ut lön eller överskott och betala skatt



Om du kan, ta ut en ordentlig lön. Helst minst 45 000 kr kronor per mån (2020). Både allmän pension och allmän sjukförsäkring baseras på lön eller överskott som du tar ut och skattar för. Varje år räknas.







Säkerställ att du har tjänstepension



Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen. Sparar du 4,5 procent av din inkomst motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.







Få ut pengar ur bolaget till så låg kostnad som möjligt



Vill du få ut så mycket pengar som möjligt till en låg kostnad är tjänstepension ett bra alternativ. Till skillnad från lön så är det inga sociala avgifter på pensionsavsättningar utan istället betalar man in en särskild löneskatt som är cirka 6 procent lägre än de sociala avgifterna Dessutom kan du som företagare utan tjänstepension fortfarande göra avdrag för ett privat pensionssparande.



Om du har en enskild firma och inkomst av aktiv näringsverksamhet kan du – enligt huvudregeln – dra av motsvarande 35 procent av överskottet i din näringsverksamhet. Pensionsavdraget får dock inte vara större än tio prisbasbelopp. Avdragsrätten för privat pensionssparande slopades helt 2016.











Se över ditt försäkringsskydd



Tjänste­pensionsförsäkringar innehåller ofta mer än ålders­pension såsom sjukförsäkring, premiebefrielse eller skydd för efterlevande. Säkerställ att du verkligen har rätt skydd utifrån dina förutsättningar.





