Nordic Choice Hotels ny kund till Iver

Nordic Choice Hotels, som marknadsför kedjorna Comfort Hotel, Quality Hotel, Clarion Hotel och Clarion Collection samt 34 fristående hotell och longstaybolaget Strawberry Living, har valt Iver som ny leverantör av IT-drifttjänster. Under de kommande fem åren ska Iver, utöver IT-drifttjänster bland annat leverera klientdrift till hotellkedjans användare, konsulttjänster samt andra och tredje linjens supporttjänster.

– Vi är glada och stolta över att Nordic Choice Hotel väljer Iver som partner för leverans av IT-drifttjänster. Under upphandlingen har det varit stort fokus på att hitta en driftsäker och modern tjänsteleveras som inte bara lever upp till Nordic Choice Hotels verksamhetsbehov idag och imorgon, lösningen ska också bidra till stora kostnadsbesparingar för IT-leveransen som helhet, säger Lotta Strömbäck, regionchef Norge på Iver.

- För Nordic Choice Hotels var det avgörande att hitta en säker, stabil och tekniskt skicklig rådgivare för driften av våra IT-tjänster de närmaste åren. Både gäster och anställda är beroende av en bra infrastruktur och vi är säkra att vi får det hos Iver. Med över 20 nya hotellprojekt på gång under de kommande åren behöver vi ha en leverantör som hanterar både projektledning och drift på bästa möjliga sätt och vi ser fram emot att samarbete med Iver under de kommande åren, säger Kari Anna Fiskvik, Vice President of Technology i Nordic Choice Hotels.

– Under de senaste fyra månaderna har vi genomfört ett omfattande migreringsprojekt med över 600 servrar. Ett nära samarbete med Nordic Choice har givit oss stor förståelse för deras verksamhet och de utmaningar som de står inför. Projektet har resulterat i en stark team-känsla över bolagsgränserna och vi kunde inte få en bättre start på resan att göra Nordic Choice till ytterligare en nöjd kund. Det är precis så här vi vill hjälpa våra kunder att lösa sina tuffaste affärsutmaningar, fortsätter Lotta Strömbäck.

Bild: Nordic Choice Hotels.

