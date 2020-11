Möjlighet att investera i ett bolag i kommersialiseringsfas som med en ny teknik är redo att förnya en föråldrad bransch

Luxbright AB är ett teknikföretag grundat år 2012 som utvecklar och säljer röntgenrör med mikrofokus. Med sin patenterade teknik utvecklar Luxbright en ny typ av röntgenrör som med en kostnadseffektiv ”plug-and-play” lösning ger skarpare bildupplösning än standardlösningar och adresserar marknaden inom non-destructive testing (”NDT”), säkerhetsinspektion samt medicinsk radiologi. Luxbright är i kommersialiseringsfas och genomför nu en emission om 30,3 MSEK i samband med en notering på Nasdaq First North Growth Market för att skala upp verksamheten.



Luxbrights första produktserie, M-serien, kommer i versioner om 50, 120 eller 160 kV med en fokuspunkt som är mindre än 100µm, vilket är uppemot fem gånger mindre än ett standardrör, och ger således en avsevärt högre bildupplösning. De tre modellerna i M-serien är applicerbara på redan befintliga röntgensystem utan att modifieringar på varken röntgenröret eller kundens röntgensystem behöver göras, vilket således resulterar i lägre försäljningströsklar.



Luxbrights andra produktserie

, FM-serien, är under utveckling och förväntas levereras i pilotprojekt år 2021 för att sedan nå kommersiell tyngd år 2023/2024. Röntgenrören i FM-serien har med kallkatodrör lägre energikonsumtion och snabbare återanvändningsfrekvens än standardrör med varm katod. Denna teknik kan effektivitetsmässigt liknas vid hur LED-teknik har ersatt glödlampan, där en röntgenprodukt med rör från FM-serien kan drivas av batteri utan fast installation, vilket ger stora möjligheter att använda produkten på marknader där tillgång till röntgenteknik är begränsad.



”Luxbright står inför kommersialisering av sin första produktserie, som möjliggörs av kapitaltillskottet om 30,3 MSEK i samband med pågående emission. En stärkt kassa förväntas finansiera Bolaget fram tills år 2023, när lönsamhet prognostiseras till följd av ett stärkt varumärke och ökad försäljning av produkter ur M-serien. Kommersialiseringen av M-serien samt potentiella ramavtal med garanterade volymer kan utgöra starka värdedrivare i aktien fram tills år 2023, och FM-serien med sin unika teknik utgör en stark värdedrivare på längre sikt när produkten är färdigutvecklad och har nått en bredare kommersialisering. Analyst Group prognostiserar en omsättning om ca 55 MSEK år 2023, vilket med en applicerad målmultipel om P/S 3,0x och en diskonteringsränta om 16 % ger ett nuvärde om 3,5 kr per aktie”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.



Läs mer om Luxbright och pågående IPO

Läs Analyst Groups aktieanalys

















Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se