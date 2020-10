Invest Talks med Jörgen Remmelg, VD XMReality AB (publ). – EN OFFENSIV NYCKELSPELARE I INDUSTRINS FRAMTIDA ARBETSSÄTT

Linköpingsbaserade XMReality utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring och guidning på distans via Augmented Reality (AR). Hittills har XMReality levererat sin Remote Guidance mjukvara till 57 länder runtom i världen. Efterfrågan på företagets tjänster har ökat kraftigt i samband med Coronapandemin och mycket tyder på att industrins ökade användning av tjänster för guidning på distans är en del av ett långsiktigt paradigmskifte. Det berättar Jörgen Remmelg, vd på XMReality.

Berätta om er affärsidé!

–Vi utvecklar och säljer en lösning som revolutionerar digital kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet, AR. Vi är marknadsledande inom guidning på distans, där man med hjälp av AR kan guida en person på plats för att utbilda, förebygga eller lösa problem på exempelvis en fabrik. Vår egenutvecklade mjukvara, XMReality Remote Guidance, möjliggör guidning via videosamtal som förstärks med verktyg som pekare, ritfunktioner och mycket mer för effektiv kunskapsdelning mellan personer som befinner sig på helt olika platser. Vi har valt att utforma vår tjänst som ett SaaS-erbjudande, något som verkligen har testats under året då användningen av tjänsten har ökat med över 1000 procent och vi ökat antalet företagskunder signifikant!

På vilket sätt effektiviserar ni industriföretagens verksamhet?

–Med vår lösning förkortas tiden för kunden att lösa problemet i samband med stillestånd och oplanerade produktionsstopp som annars riskerar att medföra stora kostnader. När exempelvis en produktionsutrustning inte fungerar är tidsfaktorn helt avgörande. Med vår Remote Guidance kan våra kunder snabbt få den vägledning som behövs för att återuppta driften genom att koppla upp sig mot rätt expert hos exempelvis leverantören av produktionsutrustningen.

Vilken kundnytta levererar ni till industrin, utöver att erbjuda ett verktyg som snabbt kan åtgärda produktionsstopp?–Vi skapar förutsättningar för industrin att förbättra sin produktivitet genom att erbjuda ett användarvänligt, enkelt och effektivt verktyg som kan användas vid problemlösning, periodiska inspektioner och utbildning. Vi har valt att fokusera på enkelhet och skalbarhet och tjänsten fungerar på vanliga iOS-, Android- samt Windowsenheter. Det krävs heller inte att appen eller mjukvaran är nedladdad för att ta emot ett samtal. För oss är det viktigt att produkten är så användarvänlig att operatörer och servicetekniker på fabriksgolvet har en enkelhet i användandet, vilket också är en av våra framgångsfaktorer.

"Coronapandemin har inneburit en rejäl skjuts framåt för användandet av vår tjänst samtidigt som de underliggande tillväxtfaktorerna är betydligt mer långsiktiga." Jörgen Remmelg, vd XMReality.

Ni har inlett samarbete med flera av världens ledande industriföretag. Hur ser er huvudsakliga målgrupp ut?

–Våra kunder finns främst inom industrin, exempel på våra mer än 80 företagskunder är ABB, Siemens, Electrolux, Nestlé och Bombardier. Vi ser ökad efterfrågan från kunder inom livsmedelsindustrin och förpackningsindustrin. Ytterligare ett spännande segment som växer är läkemedelsindustrin.

Vi har även applikationer inom sjukvården där ambulanspersonal i Norge utrustats med smarta glasögon och via vår mjukvara kan koppla upp sig till akutläkare

på sjukhuset så snart de kommer fram till olycksplatsen. Vår lösning används också inom Facility Management där fastighetsskötare i Storbritannien hjälper hyresgästerna på distans.

På vilket sätt är er Remote Guidance tjänst en central del av industrins paradigmskifte och framtida arbetssätt?

–I somras intervjuade vi våra tjugo största kunder för att förstå den nuvarande och framtida betydelsen av XMReality Remote Guidance. Drygt 70 procent av kunderna svarade att vår produkt förväntas vara viktig eller mycket viktig i deras verksamhet även efter Coronapandemin.

Undersökningsresultatet tyder på att många av våra kunder betraktar guidning på distans som ett paradigmskifte. De långsiktigt underliggande drivkrafterna bakom det ökade användandet, hållbarhet och ökad effektivitet, är och förblir starka, även efter Coronapandemin.

Hur ser era framtidsplaner ut?

–Vi vill förstås maximera utkomsten av den starka efterfrågan som finns

från marknaden Vårt största fokus för tillfället är generellt att stärka vår försäljningsorganisation och specifikt vår närvaro i USA via vårt kontor i Boston. Vad gäller produkten så har vi en stark produktutvecklingsplan med ytterligare funktionalitet och integrationsmöjligheter under framtagning. Den primära målgruppen framöver är fortsatt globala industriföretag med potential att rulla ut vår mjukvara i många länder och/eller produktionsanläggningar.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i ert bolag?

–Vi agerar på en global marknad med mycket starka underliggande drivkrafter, däribland skärpta hållbarhetskrav och övergången till ett mer distansbaserat arbetssätt. Coronapandemin har inneburit en rejäl skjuts framåt för användandet

av vår tjänst samtidigt som de underliggande tillväxtfaktorerna är betydligt mer långsiktiga då vi skapar stora värden för kunden. Vi har god tillväxt och en kvalitetssäkrad produkt som visat sig fungera väldigt bra över hela världen.

Cirka 80 procent av vår affär är återkommande prenumerationer av mjukvara enligt SaaS-modellen med enkel distribution via App Store eller Google Play, med mycket hög bruttomarginal som resultat.





FAKTA: XMReality levererar ett brett utbud av mobila lösningar inom industriell fältservice. Bolaget är särskilt inriktat mot remote guidance,

en teknisk lösning som möjliggör att kunskap kan delas på distans mellan användare. Tekniken är särskilt applicerbar inom diverse service- och supportarbete. Bolaget etablerades 2007 och har idag sitt huvudkontor

i Linköping. XMReality är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn XMR.





