INVEST TALKS: FASTIGHETSBOLAGET FORTINOVA NOTERAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH PREMIER GROWTH MARKET I NOVEMBER

Fortinova är ett expansivt Varbergsbaserat fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter på attraktiva tillväxtorter i västra Sverige. Under andra halvan av november står Fortinova redo att ta nästa steg på sin tillväxtresa, när bolaget noteras på Stockholmsbörsens Nasdaq First North Premier Growth Market.

Fortinova grundades 2010. Bolagets affärsidé var redan från start att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter med starka kassaflöden. Fortinovas målsättning är att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling.

Fortinovas vision är att bolaget ska vara västra Sveriges mest framstående fastighetsbolag på bostadsmarknaden. Huvudsyftet med noteringen är att skapa förutsättningar för en god fortsatt tillväxt, att bredda Fortinovas ägarbas och ge en ökad tillgång till kapitalmarknaden. Fortinovas styrelse och ledning betraktar noteringen som ett naturligt och viktigt steg i bolagets fortsatta utveckling. En annan positiv effekt av den planerade noteringen är att den kommer att leda till ökad kännedom om Fortinova och deras verksamhet.

”Geografisk fokuserar vi på tillväxtkommuner i västra Sverige som vi bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i.” Anders Johansson

Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare Foto: Superstudio

Notering inkluderar fler i bolagets tillväxtresa

– En investering i Fortinova är en investering i bostadsfastigheter på tillväxtorter

i västra Sverige. Vi förvaltar inte bara hus på några av landets mest attraktiva platser att bo, arbeta och leva på, vi förvaltar även våra hyresgästers hem och drömmar. Vi skapar utrymme för våra hyresgäster att växa, så att vi kan växa med dem, säger Fortinovas vd och grundare Anders Johansson.

Fortinova är en entreprenörsdriven, engagerad och etablerad aktör på hyresmarknaden i västra Sverige. Bolagets omfattande nätverk, starka lokala marknadskännedom och stabila bas med 123 fastigheter och nära 1 800 lägenheter i tillväxtkommuner i västra Sverige, talar för att möjligheten till fortsatt expansion är stor.

– Geografiskt fokuserar vi på orter som vi bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva att bo, arbeta och leva i. Vi ser tillväxtmöjligheter på såväl befintliga platser som i nya tillväxtkommuner, i regioner där det för närvarande råder bostadsbrist. Noteringen på First North Premier gör det möjligt för fler att vara med oss på den expansiva resan mot vår vision, att vara västra Sveriges mest framstående fastighetsbolag på bostadsfastighetsmarknaden, säger Anders Johansson.

Målsättning att uppnå 10 procents avkastning över tid

Inför den avsedda noteringen på First North Premier har Fortinova under våren 2020 tagit in cirka 419 miljoner kronor från ICA-handlarnas Förbund, SEB:s Private Banking-nätverk, befintliga investerare samt vissa ytterligare investerare.

Bolagets finansiella mål över tid är att avkastningen på eget kapital ska uppgå till minst 10 procent, nettobelåningsgraden ska uppgå till mellan 55 och 65 procent och räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 250 procent.

Fortsatt tillväxt utan att göra avkall på lönsamheten

Inför den avsedda noteringen på First North Premier har Fortinova under Fortinova äger i dagsläget fastigheter till ett värde om 2 261 miljoner kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 86 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter.

– Vår uttalade ambition är att fortsätta växa utan att ge avkall på lönsamheten.

Vi planerar även framöver att fokusera på att förvärva, utveckla och långsiktigt förvalta i huvudsak bostadsfastigheter i samma geografiska område som tidigare. Vi planerar dessutom ett fortsatt arbete med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som en integrerad del av verksamheten, säger Anders Johansson.

Ytterligare ett viktigt fokus för Fortinova framöver är utveckling av bolagets befintliga fastighetsportfölj genom värdeskapande förbättringar, såsomprojektutveckling och Pluslägenheter, vilket är ett program för uppgradering av befintliga lägenheter.

FAKTA:

Fortinova är ett expansivt fastighetsbolag med säte i Varberg. Fortinova grundades 2010 och i november 2020 noteras verksamheten på Stockholmsbörsens Nasdaq First North Premier Growth Market. Fortinova äger i dagsläget fastigheter på västsvenska tillväxtorter till ett värde om 2 261 miljoner kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 86 procent.

fortinova.se/finansiell-information

