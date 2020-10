Capital Conquest blir ny huvudägare i Newton Nordic

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat aktier i Newton Nordic som är listad på First North Stockholm via nyttjande av förvärvade teckningsrätter i den pågående företrädsemissionen. Bolaget har idag anmält sig för teckning av sina 15 miljoner teckningsrätter och har även direkt och via andra koncernbolag förvärvat ett större antal aktier över marknaden de senaste veckorna vilket gör att Capital Conquest nu blir nu ny huvudägare i Newton Nordic, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Newton har en mycket spännande produkt som ligger rätt i tiden. Vi ser fram emot att hjälpa Newtons möjligheter att realisera sin fulla marknadspotential.



Kort om Capital Conquest AB (publ)

Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer.





För ytterligare information kontakta:

Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)

Mobil: 070 - 253 72 96

E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se







