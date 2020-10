Valutahandel utser de bästa 10 up & coming tradingmäklarna

Året har inletts med fler up and coming tradingmäklare än vanligt. Valutahandel har därför skapat en topplista över de tio bästa nya aktörerna.

För alla som letar efter nya alternativ för att få lite extra spänning så kan Valutahandel's nya topplista över up and coming trading mäklare vara intressant. Trading online har växt i rekordfart efter att de amerikanska FAANG-aktierna fortsätter stiga. Samtidigt tittar allt fler på alternativa aktörer till de traditionella svenska Nordnet och Avanza, som inte agerar som traditionella valutamäklare med realtidskurser och hävstång till

förfogande.

För alla som hänger med på Valutahandels nyhetsflashar så går det snabbt att se vilka valutapar, råvaror och aktier som rör sig mest. Men när det kommer till trading mäklare för svenskar så är många fast i gamla vanor och är inte helt uppdaterade om vad som är hetast just nu.

Målet med topplistan över up and coming tradingmäklare från Valutahandel är att visa upp alla annorlunda sajter som är riktigt spännande och värda att prova. Eftersom svenskar i olika åldergrupper ofta har skilda preferenser, så syns ett flertal förslag på mer ungdomliga trading sajter, tillsammans med vissa anpassade för kryptotrading eller helt enkelt sajter med störst utbud av instrument. Andra är helt inne på att ha svensk support och bankID, vilket givetvis också finns representerat bland alla up and coming aktörer inom trading.

Kolla själv in topplistan över up and coming trading aktörer på den officiella sidan - https://www.valutahandel.se/topp-10-up-coming-trading-maklare/.

