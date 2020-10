Swedish Stirling i process om notering på Nasdaq First North Premier

Swedish Stirling AB har inlett en process för notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Som ett led i denna process har en villkorad ansökan om avnotering inlämnats till NGM Nordic SME. Första handelsdag på Nasdaq First North är preliminärt den 6 november 2020 .

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling har inlett en process för notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Första handelsdag förväntas bli den 6 november 2020. Som ett led i denna process har en villkorad ansökan om avnotering inlämnats till NGM Nordic SME. Ansökan är villkorad av att Nasdaq First North godkänner Swedish Stirling AB för notering med första handelsdag den 6 november 2020. Sista handelsdag på NGM Nordic SME är den 5 november 2020, förutsatt godkännande från Nasdaq First North.

Aktieägare i Swedish Stirling behöver inte vidta några åtgärder med anledning av det planerade listbytet. Certified advisor vid den planerade noteringen kommer att vara FNCA Sweden AB. Vidare har Swedish Stirling anlitat Carnegie Investment Bank AB för att se över bolagets kapitalstruktur och utvärdera möjligheten för en notering på Nasdaq Stockholm, Main Market, under 2021.

Swedish Stirling befinner sig i en expansiv kommersialiseringsfas. Under det senaste året har bolaget tecknat avtal om en pilotanläggning respektive en fullskalig anläggning på upp till 25 PWR BLOK med Sydafrikas största ferrokromproducenter – Samancor och Glencore. Under sommaren har Swedish Stirling tecknat avsiktsförklaringar om ytterligare order till ett värde överstigande 2 miljarder SEK och avser inleda serieproduktion av PWR BLOK under andra halvåret 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

