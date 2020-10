Irisity genomför en riktad nyemission om cirka 50 MSEK till institutionella investerare och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) har, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad kontant nyemission av 2 463 053 nya aktier (den ”Riktade emissionen”) till TIN Fonder, Handelsbanken Fonder och Lannebo Fonder. Teckningskursen per aktie, vilken uppgår till 20,30 SEK och är i linje med aktiens stängningskurs vid Nasdaq First North Growth Market den 19 oktober 2020, har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuilding-förfarandet”). Irisity kommer därmed att tillföras cirka 50 MSEK genom den Riktade emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i ett separat pressmeddelande.

Styrelsen för Irisity har beslutat, villkorat extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, om en riktad nyemission av 2 463 053 aktier till svenska institutionella investerare. Den Riktade emissionen tecknas av TIN Fonder (30 MSEK), Handelsbanken Fonder (15 MSEK) och Lannebo Fonder (5 MSEK). Teckningskursen uppgår till 20,30 SEK per aktie och är i linje med aktiens stängningskurs vid Nasdaq First North Growth Market den 19 oktober 2020. Teckningskursen har fastställts genom Bookbuilding-förfarandet genom Bolagets finansiella rådgivare Erik Penser Bank AB, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Genom den Riktade emissionen kommer Irisity att tillföras cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas till fortsatta försäljnings-, utvecklings- och marknadsaktiviteter av Bolagets säkerhetstjänster inom intelligent övervakning. Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att på ett tid- och kostnadseffektivt sätt tillföra Irisity kapital samt stärka ägarbasen med strategiska och institutionella ägare.

”Jag ser mycket positivt på det ökade institutionella intresset för Irisitys affärsidé och affärsmöjligheter. Stärkta av detta, och genom kapitaltillskottet från den riktade nyemissionen, fortsätter vi nu arbeta kraftfullt för att accelerera marknadsetableringen av bolagets eftertraktade säkerhetslösningar, såväl i Sverige som internationellt.”, säger VD Marcus Bäcklund.

Genomförandet av den Riktade emissionen är villkorat av att extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om den Riktade emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs separat idag och innehåller styrelsens fullständiga beslut om den Riktade emissionen.

Den Riktade emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 9,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier med 2 463 053 från 23 377 851 till 25 840 904. Bolagets aktiekapital ökar med 221 674,77 SEK från 2 104 006,59 SEK till 2 325 681,36 SEK.

Irisity har anlitat Erik Penser Bank och Bird & Bird som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 19:30 CEST on October 19, 2020.

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Denna information är sådan som Irisity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-19 19:32 CET.

