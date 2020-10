S2Medical AB (publ) förvärvar teknologi för bekämpning av infektioner

S2Medical AB (publ) har ingått ett avtal med Curenc Holding AB om att förvärva bolagets dotterbolag Curenc AB och därigenom Curenc ABs samtliga patent, patentansökningar samt rätten till framtida intellektuella tillgångar. Forskarna bakom Curenc AB har utvecklat en peptid som effektivt avdödar olika typer av bakterier, inklusive multiresistenta bakterier såsom Meticillinresistenta Stafylokocker, s.k. MRSA och som även har uppvisat mycket potent effekt in vivo. Peptiden har även en synergistisk effekt på antibiotika och möjliggör både användandet av en mångfaldigt lägre dos antibiotika med bibehållen effekt, men även för äldre generationer av antibiotika, som inte längre fungerar, att åter igen kunna användas för att bekämpa infektioner. Teknologin innehåller flera olika unika delar, såsom att bakterier inte tycks kunna utveckla resistens mot peptiden, samtidigt som molekylen är stabil och inte bryts ner i såret och därför har en långvarig effekt.

Antibiotikaresistens anses av WHO vara ett av de största hoten mot människans överlevnad samt beräknas år 2050, om inga framsteg görs, att orsaka 10 miljoner dödsfall och kosta över 100 000 miljarder USD per år. Den förvärvade teknologin utgör ett miljövänligt och effektivt alternativ till dagens metoder som förutom antibiotika inkluderar bland annat silver, klor och jod.

Betalningen kommer att ske genom en riktad kvittningsemission av 266 666 st B-aktier i S2Medical AB (publ). Emissionskursen kommer att motsvara stängningskursen dagen för emissionen. Curenc Holding AB omfattas av en lockup-klausul som hindrar bolaget från att avyttra sina aktier under 12 månader och därefter maximalt 50 % per år under ytterligare 2 år. Curenc Holding AB har under perioden 2021-2027 även rätt till 1,5 % royalty baserat på försäljningen av produkter och tjänster relaterade till förvärvet under förutsättning att denna överstiger 50 miljoner SEK per år och enbart under så lång tid som Curenc Holding AB äger minst 100 000 aktier i S2Medical AB (publ).

Curenc AB har inga substantiella tillgångar utöver de immateriella tillgångarna som ingår i köpet. Bolaget saknar anställda och beräknas inte få någon inverkan på S2Medical AB (publ)s omsättning på kort sikt. Köpet kommer dock innebära ökade kostnader i form av patentavgifter och liknande samt förväntas ge ökade intäkter på sikt. S2Medical AB (publ)s avsikt är att ha en första medicinteknisk produkt, baserad på den förvärvade teknologin på marknaden inom 12-18 månader, såsom exempelvis en kräm mot sårinfektioner.

”Detta förvärv gör S2Medical AB (publ) till en av de mest framstående spelarna globalt inom bekämpning av multiresistenta bakterier och antibiotikaresistens. Upptäckten av denna peptid utgör ett av de största framstegen inom bekämpning av infektioner som har skett under modern tid. Vi är enormt glada att ha ingått detta avtal och ser mycket fram emot att börja skapa produkter baserat på teknologin” säger bolagets CEO Petter Sivlér.

”Vi är mycket glada över att ha ingått detta avtal med S2Medical AB (publ) och ser fram emot att börja utveckla produkter som kan leda till att mänskligheten kan bli kvitt problemet med antibiotikaresistens” säger Professor Torbjörn Bengtsson, som tillsammans med Hazem Khalaf äger Curenc Holding AB.

