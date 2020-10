Möjlighet att investera i ett onoterat fastighetsbolag som avser bygga uthyrningslägenheter med A-läge i norska skidorten Gausta

Gausta View AB grundades 2017 av Nils Nienhardt och Marcus Fransson, båda är medgrundare av det noterade bolaget Parans Solar Lighting där båda tidigare, i varit VD. Med sin totala fallhöjd om 1 650 meter utgör skidområdet i Gausta ett unikt plats i norra Europa, ett skidområde i paritet med Alperna. Flera kapitalstarka aktörer investerar nu stort i liftsystem och service för att ge besökare bästa möjliga fjällupplevelser. Gausta är i dagsläget i en mycket stark tillväxtspiral och är på väg att bli ett av de verkligt stora namnen inom skandinavisk fjällturism.



Gausta Views affärsmodell är att bygga fastigheter med lägenheter för korttidsuthyrning, vilket initialt innebär veckovis uthyrning. Bolaget står som ägare till fastigheterna men driften så som marknadsföring, bokning av lägenheterna, städning och övrig fastighetsskötsel läggs ut på externa partners, därigenom slipper Bolaget bygga upp en egen organisation för dessa delar av verksamheten och kan på så vis hålla låga kostnader. Gausta View äger idag en tomt i A-läge i Gausta med godkänt bygglov för byggnation av 68 hyreslägenheter med 340 gästbäddar.



VD Marcus Fransson ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till varför bolaget är en bra investering idag



1. För den skidintresserade utgör Gaustatoppen ett paradis med mycket snö och fina backar på ett avstånd om 17 mil från Oslo och cirka 44 mil från Göteborg.

2. Gausta View är via det helägda dotterbolaget Gausta View A/S ägare till tomtmark vid Gaustatoppen som ska bebyggas med hyreslägenheter. Området är under exploatering och tillhör ett av Norges mest attraktiva områden.

3. Genom att vara med i utvecklingen av området runt Gaustatoppen på ett tidigt stadie får man vara med om den värdeökning som kan förväntas av projektet när hela området utvecklas till en attraktiv åretruntdestination med skidåkning, vandring, cykling, äventyr och rekreation i världsklass.



Siktet inställt på en IPO





Gausta View genomför nu en nyemission för att få in kapital för genomförande av byggnationen av Hus A i Gausta. Att uppföra Hus A beräknas enligt bolaget motsvara en investeringsbudget om ca 36 MNOK, vilket till 40 % ska finansieras med Bolagets egna medel, därutöver behöver Gausta View stärka sitt rörelsekapital.



För att kunna fortsätta utbyggnaden av Hus B och Hus C kommer ytterligare kapital att behövas, varför en nyemission samt börsnotering planeras under första halvåret 2022. Efter byggnation av de tre husen i Gausta har bolaget för avsikt att fortsätta expandera verksamheten i Gausta för att år 2030 inneha minst 2 000 bäddar.



