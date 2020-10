Midsona förvärvar danskt bolag inom växtbaserade livsmedel med 562 miljoner kronor i omsättning

Midsona AB (publ) meddelade idag att bolaget har förvärvat System Frugt A/S, en ledande nordisk aktör inom växtbaserade livsmedel med premiumvarumärket Earth Control. Förvärvet stärker främst Midsonas ställning inom torkad frukt och nötter. Under 2020 väntas System Frugt omsätta 562 miljoner kronor med justerad EBITDA på 38 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgår till 298 miljoner kronor på skuldfri basis och finansierades via kassa och kreditfaciliteter. Midsona räknar med årliga synergier om 34 miljoner kronor med full effekt från och med slutet av 2022. Pro forma ökar förvärvet Midsonas omsättning 2019 med 18 procent.