Speqta utökar sitt exklusiva avtal med det ledande nordiska mediehuset Aller Media

Speqta AB (publ) (”SPEQT”) har i dag genom sin tjänst Affilijet slutit ett avtal om att utöka samarbetet med Aller Media. Sedan maj 2020 är Speqta ensam leverantör av tjänster gällande rabattkoder för mediehusets Dagbladet.no – en av Norges största nyhetssajter med över 1,5 miljoner unika läsare dagligen. Det nya avtalet innebär att Speqta även får ensamrätt att sätta upp och ansvara för Dagbladets jämförelsetjänst för kreditkort. Det utökade samarbetet medför också att Speqta utökar sitt team som arbetar med projekt kopplat till Aller Media.

Affilijet och avtalet går ut på att Speqta driver underavdelningar i form av jämförelsesajter som i sin tur genererar trafik som konverteras till kunder genom annonslänkar. Speqta tar då ut en prestationsbaserad intäkt som delas med mediehuset

Ali Jeng, Kommersiell direktör för B2C på Aller Media, kommenterar:

”Vi arbetar systematiskt med att öka våra intäktsströmmar. Speqtas sätt att arbeta med jämförelsesajter har varit proffsigt och givande hittills, och vi har fullt förtroende för att de kommer att göra goda resultat när de även axlar den här vertikalen.”

Fredrik Lindros, VD på Speqta AB, kommenterar:

”Att ett av Nordens största mediehus väljer att utöka samarbetet med oss ser vi som ett fint betyg på att vi har levererat resultat i vårt initiala projekt. Generellt sett har mediehusen en oerhörd potential att öka sin intjäning och stärka sin onlinepositionering genom att arbeta smart med prestationsbaserad marknadsföring i olika vertikaler. Nu adderar vi i vårt samarbete med Aller Media ytterligare en vertikal inom privatekonomi, och Speqtas ambition är naturligtvis att få lov att ansvara för ännu fler lönsamma vertikaler i framtiden.”

Intäkterna från tjänsten https://www.dagbladet.no/kredittkort byggs upp under tid allt eftersom trafik från framförallt sökmotorer tar fart. Tjänsten tas i bruk under slutet av 2020 och intäkterna beräknas komma i början av 2021 och vara mer omfattande under senare delen av 2021. Affilijet ingår i segmentet Speqta Content & Comparison.

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2020 kl. 09:15 CET.

Om Affilijet

Affilijet är Speqtas tjänst som hjälper mediehus utnyttja kraften i sin starka onlineposition och skapa värde genom prestationsbaserad marknadsföring. Affilijet åstadkommer detta genom att tillhandahålla högkvalitativa jämförelsesidor under sina samarbetspartners sajter på ett så integrerat sätt som möjligt för att skapa en naturlig användarupplevelse och maximera möjligheten till intäkter. Affilijet agerar också rådgivande och tillhandahåller de bästa prestationsbaserade intäktsmöjligheterna för mediehusen att integrera i sin övriga kontextuella miljö på huvudsajten.



För mer information:

Fredrik Lindros

VD Speqta AB (publ)

fredrik.lindros@speqta.com

Om Speqta

Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se



www.speqta.com

