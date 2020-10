GPX Medical AB (publ): Idag är första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

2 oktober 2020 kl. 08:30 CEST

Idag, den 2 oktober 2020, inleds handeln i GPX Medical AB (publ) (”GPX Medical” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. GPX Medicals aktie har ISIN-kod SE0014829255 och handlas under kortnamn ”GPXMED”. Teckningsoptionerna av serie TO1 har ISIN-kod SE0014731006 och handlas under kortnamn ”GPXMED TO1”.

GPX Medical genomförde under september 2020 en kraftigt övertecknad nyemission som tillförde Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan därutöver tillföras cirka 3,4 MSEK före emissionskostnader genom en övertilldelningsoption.

”Idag nås en viktig milstolpe för GPX Medical. Det stora intresset gör att vi med glädje kan välkomna cirka 2000 aktieägare i bolaget. Noteringen skapar en möjlighet att realisera vår vision om att för tidigt födda barn skall kunna få en bättre start i livet. Genom att förse neonatalintensivvården med en banbrytande innovation för att övervaka barnets lungor och direkt varna vid komplikationer kan vi revolutionera vården av för tidigt födda barn” - Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.

”Styrelsen bedömer att GPX Medical har stor potential på den globala marknaden för lungövervakning av patienter i neonatalintensivvården med produkten NEOLA®, som har en marknadspotential på cirka 600 MEuro årligen. Tekniken är dessutom tillämpbar i vidare applikationer för medicinsk diagnostik och vi ser NEOLA® som första produkten för denna banbrytande teknologi. - Märta Lewander Xu, styrelseordförande för GPX Medical.

Rådgivare och emissionsinstitut

Eminova Partners AB agerade finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerade emissionsinstitut i samband med emissionen.

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB är GPX Medicals Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

info@gpxmedical.se

