Enequi utser Vladimir Vujic till ny VD

Enequi är en svensk utvecklare och leverantör av lösningar för energilagring, elinstallation och industriell automation. Just nu är företaget inne i en tillväxtfas och utvecklas med satsningar på produkt- och produktionsutveckling samt nyrekryteringar.

Vladimir Vujic har arbetat för Enequis dotterbolag Gycom sedan 2005, först som konstruktör och senare som försäljningschef för industriautomation. 2018 utsågs han till vd för Gycom Industry Nordic och han har varit en av intraprenörerna bakom det som sedan blev Enequi.

– Jag ser verkligen fram emot den nya utmaningen att leda Enequi som är ett mycket spännande bolag i en väldigt expansiv bransch, säger Vladimir Vujic och tillägger; Jag gillar att bygga nya verksamheter, skapa affärer och lönsamhet tillsammans med ett kompetent team och nu med tydligt fokus på tillväxt.

Vladimir kommer att fokusera på att leda Enequi in i en ny fas genom att under 2021 ytterligare förflytta verksamheten från produkterbjudande till tjänsteerbjudande.

– Vi anser att Vladimir har en tydlig affärsförståelse och besitter rätt kompetens för att utveckla Enequi ytterligare. Bolaget befinner sig i en expansiv fas vad gäller både produkt- och tjänsteutbud samt position på marknaden, där Vladimirs förståelse för helheten kommer att gynna verksamheten, säger Lars Fredriksson, styrelseordförande.

Efter 7 år lämnar Patrik Hahne vd-posten och går in i en ny roll som affärsutvecklingschef för Enequi. Enligt Patrik Hahne passar Vladimir Vujic väl i rollen som vd för Enequi. Han beskriver honom som en utmärkt kombination av en entreprenör och en tekniker.

Enequi växer och har med sina produkter och tjänster för energilagring en unik och stark position i Sverige. Enequi ger villa- och fastighetsägare full kontroll när de ställer om till ren och miljövänlig energi genom effektiv energilagring. Lägre elkostnader, pålitlig reservkraft och smartare styrning av fastigheten uppnås genom att lagra solenergi från solpaneler och utöka kapaciteten inför det ökande behovet att ladda elbilar.

Enequi har 35 medarbetare och har huvudkontor i Stockholm och utvecklingsteam i Göteborg.

www.enequi.com

