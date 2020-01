Nya lösningar förenklar tillgång på nordiskt riskkapital och spjutspetskompetens

Entreprenörer är viktiga för Sveriges tillväxt och jobbskapande. Men många startups anser att det är svårt att finna rätt kompetens och saknar kontakter med riskkapitalister för att få tillgång till kapital. Därför har Danske Banks plattform, The Hub, lanserat helt nya lösningar för att föra samman riskkapitalister och startups samt förenkla rekrytering av specialister som ex utvecklare. Dessutom sammanför Danske Bank The Hub i de övriga nordiska länderna till en plattform, thehub.io, för att underlätta nordisk expansion för startupbolagen på plattformen.