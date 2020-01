Bokslutskommuniké 2019

”I det fjärde kvartalet 2019 ökade försäljningen med 6 procent medan rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, var på samma nivå som året innan. Försäljningen ökade tack vare förvärven under året. Vi såg dock organiskt en negativ försäljningsutveckling i kvartalet drivet av fortsatt avmattning i efterfrågan. Vi är mycket nöjda med förvärvet av Preferred Compounding och tillsammans kommer vi att kunna fortsätta utveckla vår compounding verksamhet i Amerika. Som ett led i integrationen av Preferred Compounding har vi startat upp ett omstruktureringsprojekt för att optimera verksamheten och extrahera kostnadssynergier, bl a stängde vi under kvartalet två produktionsenheter i USA. Under helåret 2019 ökade försäljningen med 13 procent medan resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster ökade något jämfört med året innan. Det operativa kassaflödet var starkt och ökade med 29 procent. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion.”

