Möjlighet att investera i ett svenskt foodtechbolag med stark produktpipeline

Veg of Lund är verksamt inom den snabbt växande marknaden för växtbaserad mat. Bolaget har, baserat på egen forskning, tagit fram ett nytt alternativ för marknaden för mjölkalternativ (med aktörer som Oatly och Alpro). Veg of Lund kommer efter noteringen på Nasdaq First North bli det första växtbaserade foodtech-bolaget på den svenska börsen.



Styrkan i trenden där konsumenter i allt större omfattning väljer växtbaserade alternativ istället för animaliska livsmedel har överraskat marknadsaktörerna. Ett exempel på detta är att de två största mejerierna i USA har tvingats till konkurs bara under de senaste tre månaderna. Ett annat exempel är den fantastiska framgången, både i försäljning och på börsen, för det amerikanska bolaget Beyond Meat som producerar och säljer växtbaserade alternativ till kött och kyckling.



Eget patent som bas



Veg of Lund grundades 2016 utifrån forskning av Professor Eva Tornberg vid Lunds universitet. Veg of Lund har en patenterad livsmedelsbas bestående av potatis och rapsolja innehållande höga halter av omega 3. Veg of Lunds strategi bygger på att utveckla innovativa växtbaserade livsmedel efter moderna konsumentpreferenser med patentet som bas. Patentet ger bolaget en möjlighet att kommersialisera en helt ny produktgrupp inom den kraftigt växande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds första lanserade produkt, My Foodie®, fick 2018 utmärkelsen som "världens bästa mellanmål" på World Food Innovation Awards i London.



Lansering av mjölkalternativet under 2020



Veg of Lund kommer i första hand fokusera på lanseringen av sin flaggskeppsprodukt, det växtbaserade mjölkalternativet. Veg of Lunds mål är att konsumenterna ska kunna köpa "mjölken” andra halvåret 2020 och bolaget räknar med att snabbt nå stora volymer vid en lyckad lansering. Veg of Lunds mål på kort sikt är att lansera mjölkalternativet och sitt varumärke på samtliga huvudmarknader; Skandinavien, Storbritannien och USA. Bolagets målsättning är att 2023 nå en omsättning om ca 300 MSEK med positivt rörelseresultat.



Analyst Group skriver i en aktieanalys:



"Veg of Lund är en svensk utvecklare och producent av vegetabiliska produkter baserade på en patenterad emulsion av potatis och rapsolja. I nuläget har Bolaget en produkt på marknaden, smoothiedrycken My Foodie, och Bolaget har flera nya produkter inom utveckling som kommer lanseras de kommande åren. Framgent så bedöms Veg of Lund ha goda förutsättningar för att växa omsättningen, i takt med att Bolaget satsar mer på marknadsföring, expanderar till nya marknader, samt lanserar nya produkter. För helåret 2019 estimerar Analyst Group en omsättnings-tillväxt om ca 126,8 %, och för helåret 2020 förväntas försäljningen öka kraftigt, omsättningen estimeras därför stiga med 431,5 %. Med detta som bakgrund sätts en P/S målmultipel om 13x för år 2020, baserat på estimerad tillväxt och relativvärdering, vilket motiverar ett pris per aktie om ca 13,4 kr i ett Base scenario."





