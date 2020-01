Möjlighet att investera i ett SaaS-bolag med stigande andel återkommande intäkter

Hoylu har senaste året levererat flertalet orders till kunder runtom hela världen. Affärsplanens inledande fas, med en initialt större andel hårdvaruförsäljning för att bygga kassaflöde, går nu över till nästa fas i form av en högre andel mjukvaruförsäljning. Hoylus mjukvara och produkter är redan testade på marknaden och med en nu mer etablerad organisation kan försäljningen komma att stiga kraftigt framgent. Affärsmodellen är skalbar och möjliggör goda bruttomarginaler. Nya ordrar, samarbeten och utvecklingen av fler produkter och system kan bidra till ökat värdeskapande. I samband med övergången till mjukvara som tjänst (SaaS) som affärsmodell under 2020 kommer Hoylu att rapportera bokning, fakturering så väl som årliga återkommande intäkter (ARR) framöver utöver uppgifterna om försäljning och omsättning.

Hoylus långsiktiga affärsmodell har alltid varit försäljningen av Hoylu mjukvara som erbjuds till kunder via traditionell licensiering och som en abonnemangsmodell, där kunden betalar per månad eller år. Hoylu möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler. Om Hoylu kan addera användare i högre takt kommer det bidra till en exponentiell omsättningstillväxt, samt förbättrade marginaler, vilket Analyst Group menar kommer driva värderingen av aktien. Per den 1 januari 2020 har Hoylu ökat sina årliga återkommande intäkter (ARR) till 15 MSEK.



Hoylus VD Stein Revelsby ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till varför Hoylu är en bra investering idag:



1. Hoylu har etablerat kundrelationer med några av världens största företag vilket ger potential för stark organisk tillväxt.

2. Idag används till stor del ännu analoga lösningar och det finns ett stort behov på marknaden för bättre samarbetslösningar samt digitalisering av arbetsprocesser.

3. Hoylu har en skalbar affärsmodell som möjliggör stark lönsamhet utan några större investeringar.



Hoylu genomför just nu en emission om 13,7 milkoner kronor med teckningskurs 3,2 kronor för att accelera bolagets tillväxt.



Analyst Group skriver i en aktieanalys:



"I ett Base scenario prognostiseras omsättningen till ca 39 MSEK för 2020. Utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 4,5 kr på 2020 års prognos i ett Base scenario, vilket kan jämföras med nuvarande emissionskurs om 3,2 kr."



Läs mer om Hoylu och emissionen här

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se