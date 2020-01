Miljonlotteriet presenterar årets viktigaste skraplott

Skraplotten Vit Jul är en digital skraplott som är helt dedikerad kampanjen Vit Jul. Hela överskottet av försäljningen går till att finansiera IOGT-NTO-rörelsens omtyckta kampanj. Lotten säljs på Miljonlotteriets hemsida miljonlotteriet.se och kostar 20 kronor. Toppvinsten är 2 miljoner kronor i kontanter.

– Vit Jul är en oerhört viktig kampanj som vi vet hjälper och vi är stolta över att kunna stötta kampanjen på det här sättet, säger Eva Ekeberg, kommunikationschef på Miljonlotteriet.

IOGT-NTO-rörelsens kampanj Vit Jul startade 2007 och har fått mycket uppmärksamhet runt om i landet. Syftet med kampanjen är att hjälpa alla utsatta barn i jultider. I Sverige lever fyra till fem barn per skolklass i familjer där någon vuxen har en riskfylld alkoholkonsumtion. För dessa barn är julen en oerhört jobbig tid eftersom skolor, dagis och fritidsgårdar håller stängt.

Kampanjen Vit Jul, som går av stapeln från 1 december till 15 januari, har sedan starten varje år arrangerat hundratals aktiviteter så att barn som har det jobbigt får möjlighet att komma hemifrån en stund.

Under perioden fram till jul kommer alla lokala jullovsaktiviteter som arrangeras runt om i landet att läggas ut på www.vitjul.se där man också kan läsa om kampanjens ambassadörer och varför de har tagit ställning för Vit Jul. En ambassadör är en vuxen person som aktivt väljer att avstå alkohol och andra droger under julafton, juldagen och annandag jul.

Många kända personer har stöttat kampanjen genom åren genom att aktivt bli ambassadörer, bland andra Henry Bronett, Maria Larsson, Stefan Holm, Hillevi Wahl, Kitty Jutbring, Manne Forssberg, Börje Salming, Gabriel Wikström, Sindy Niklasson och Angelika Luxander.

– Barn tycker att personlighetsförändringar är obehagliga, jag minns själv hur jag upplevde vuxna som druckit. Ett barn ska inte behöva lära sig att hantera vuxna som är gränslösa, vulgära och hotfulla, berättade cirkusprofilen Henry Bronett när han var ambassadör 2010.

– Julen är barnens högtid. Det ska vara julklappar, jultomte och ja, allt som hör julen till. Alkohol hör definitivt inte dit. Jag har förstått att många barn mår dåligt under julhelgen på grund av att föräldrar och andra släktingar dricker, sa hockeylegendaren Börje Salming 2014.

– Jag tycker att det är självklart att julen ska vara barnens högtid och då behöver inte alkohol vara en norm, menade dåvarande folkhälsoministern Gabriel Wikström 2015.

Vit Jul 2018 engagerade 9 375 ambassadörer som tog ställning för en vit jul. 202 aktiviteter genomfördes på 84 platser i Sverige och som gav barn och unga möjlighet att komma hemifrån en stund under jullovet.

Miljonlotteriet sålde 20 000 Vit Jul-lotter under fjolåret och i år siktar man mot 25 000. Utöver Vit Jul-lotten lanserar Miljonlotteriet under julen 2019 även ett gåvokort. Gåvokortet kostar 1 000 konor och hela beloppet går oavkortat till IOGT-NTO-rörelsens arbete under julen.

– Det känns fantastiskt att vi kan bidra till IOGT-NTO-rörelsens viktiga arbete, säger Miljonlotteriets VD Jonathan Hjort. Många barn har en klump i magen när de tänker på julen, och känner oro när jullovet närmar sig. Det är för deras skull vi gör det här.

Vit Jul är bara en av många skraplotter i Miljonlotteriets utbud som är dedikerad att hjälpa utsatta. I somras lanserade man till exempel lotten Sommarlägerlotten. Hela överskottet gick till trygga och roliga aktiviteter dit alla barn var välkomna. För många blev det en livsviktig andningspaus i en stökig vardag, och en chans att komma hemifrån när det behövs som allra mest.

Som tack till sina kunder för att de är med och hjälper utsatta arrangerar Miljonlotteriet flera unika dragningar där man kan vinna stora vinster. Åtta gånger om året sker nitlottsdragningen där alla nitlotter får en ny chans och kan förvandlas till en bilvinst värd 400 000 kronor.