Hedingruppen förvärvar två BMW-anläggningar i Zürich, Schweiz

- Jag är otroligt stolt över mitt team och vad vi har åstadkommit tillsammans. SeeAll är ett stabilt företag med fantastisk medarbetare. Tiden var nu mogen för vår verksamhet att få växa ytterligare och säkerställa den framtida framgången under kommande år. Vi kommer fortsätta bedriva BMW-verksamheten här i Zürich med ett tydligt kundfokus, men nu stärkta av en internationell bilåterförsäljare, säger Ruedi Wöll, ägare och VD SeeAll-gruppen.

SeeAll kommer bli en del av det helägda, nyetablerade dotterbolaget Hedin Automotive AB till Anders Hedin Invest AB, operativt under den norska enheten Hedin Automotive. Genom I.A. Hedin Bil AB:s dotterbolag Bavaria är Hedingruppen den största BMW-återförsäljaren i Skandinavien.

Hedin Bil-koncernen ingår i Anders Hedin Invest-koncernen tillsammans med Klintberg & Way-koncernen, Mabi Rent, Car to Go Sweden, Hedin IT och I.A. Hedin Fastighet-koncernen. Anders Hedin Invest är även delägare i Lasingoo Sverige AB, Consensus Asset Management AB samt majoritetsägare i Tuve Bygg AB. Anders Hedin Invest-koncernens omsättning för rullande 12 månader beräknas uppgå till ca 27 miljarder SEK och antalet anställda är ca 4 000.

