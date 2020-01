Sista patienten inkluderad i Sedana Medicals registreringsgrundande IsoConDa-studie

”Detta är en stor milstolpe för Sedana Medical. Det är oerhört glädjande att vi håller tidplanen i världens största studie av inhalationssedering inom intensivvård. Vi förväntar oss att kunna presentera top-line-resultat under andra kvartalet 2020 och därmed kunna skicka in vår ansökan om europeiskt marknadsgodkännande i 16 europeiska länder i en första registreringsrunda i tredje kvartalet 2020. Om allt går väl räknar vi med ett godkännande under andra halvåret 2021”, sade Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical.

Mer om IsoConDa-studien

IsoConDa-studien är en registreringsgrundande fas III-studie som syftar till att få läkemedelskandidaten IsoConDa (isofluran) godkänd för inhalationssedering inom intensivvården i Europa. IsoConDa är Sedana Medicals varumärke för den generiska läkemedelssubstansen isofluran som i dagsläget endast är godkänt för användning vid generell anestesi. Studien har pågått på drygt tjugo centra i Tyskland och Slovenien.

Studien är en non­inferiority studie vilket innebär att dess primära syfte är att visa att IsoConDa, administrerat med AnaConDa, inte är sämre än propofol på att upprätthålla en adekvat sederingsnivå. Detta fastställs genom att jämföra andelen tid som adekvat sederingsdjup upprätthålls med isofluran i jämförelse med propofol. Studien omfattar 300 mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter i behov av sedering. Patienterna lottas till två lika stora grupper, där patienter i den ena gruppen behandlas med intravenöst med propofol och den andra med IsoConDa administrerat med AnaConDa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB

Mobil: +46 70 675 33 30

E-post: christer.ahlberg@sedanamedical.com