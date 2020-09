COSEL lanserar 300W AC/DC aggregat med tre isolerade utgångar för medelstor robotstyrning och fabriksautomation

• 300W med tre konfigurerbara isolerade utgångar • Oberoende utgång med förstärkt isolation – idealisk för IGBT drive • Certifierad enligt UL62368-1, EN62477-1 (OVC III) och uppfyller EN61558-2-16 • Expanderat UART kommunikationsgränssnitt som option • 24V och 48V utgångsmoduler klarar upprepade lasttoppar • Hög verkningsgrad – upp till 92% Cosel Co, Ltd (6905: Tokyo) lanserar idag en utökning av sin marknadsledande RB-serie, framtagen för medelstora robot- och fabriksautomationsapplikationer, med en 300W version. RBC300F är ett open frame, konfigurerbart AC/DC kraftaggregat med tre utgångar, skräddarsytt för robotstyrning och fabriksautomation. Baserad på ett unikt koncept har Cosel RBC300F serien tre konfigurerbara isolerade utgångar, varav en har förstärkt isolation för matning av IGBTer (Intelligent Gate Bipolar Transistor) och liknande applikationer. Certifierad enligt EN62477-1 Over Voltage Category (OVC) III förenklar RBC300F konstruktionsprocessen på systemnivå samtidigt som kostnaden reduceras, genom ett minskat behov av en extra isolationstransformator vid anslutning till en distributionspanel. RBC300F har inbyggd digital styrning på primärsidan och som option ett expanderat UART kommunikationsgränssnitt för styrning, övervakning och sekvensering.