Adverty utser The Scale Factory att driva kommersialiseringen i Asien-Stillahavsregionen

Adverty, den ledande in-game-plattformen för annonsörer, byråer och spelutvecklare, tillkännagav idag ett nytt partnerskap med Singaporebaserade The Scale Factory för att driva kommersialiseringen och go-to-market-strategierna för Advertys sömlösa in-game-lösning för annonsering i Asien-Stillahavsregionen.

The Scale Factory leds av grundarna Lars Bjoerge, tidigare vice VD för Asien-Stillahavsregionen på Omnicom Group TBWA, och Pierre Martenson, tidigare chef för internationell expansion på Tapad. Företaget kommer att etablera ett brohuvud i Asien åt Adverty, genom att skapa en tillväxtvision, implementera go-to-market-strategier och ta på sig det kommersiella ledarskapet genom att föra ut Advertys sömlösa in-game-annonseringslösning till varumärken, mediebyråer och andra aktörer i regionen.

”Vi älskar verkligen vad Adverty gör för att skaka om in-game-annonseringen. Med dagens in-game-annonslösningar ser vi allt oftare användare ta avstånd från varumärken som avbryter och ibland till och med förstör spelupplevelsen. Adverty har löst detta på ett elegant sätt, genom att göra det möjligt för varumärken att samexistera sida vid sida med spelarna i det här extremt värdefulla och snabbt växande konsumentsegmentet. Det känns fantastiskt roligt att få börja bygga upp en närvaro åt Adverty i Asien-Stillahavsregionen”, säger Lars Bjoerge, grundare och Managing Partner på The Scale Factory.

Advertys branschledande in-game-annonseringsplattform har tilldelats IAB UK:s och IAB Swedens guldstandardcertifikat 2018 och 2020, och ger tillgång till alla stora programmatiska plattformar på köpsidan genom partnerskap med PubMatic, Smaato och BidSwitch. Företaget har nyligen uppfunnit och lanserat ett nytt in-game-format för varumärkesannonsering, In-Menu™, som gör det möjligt att visa kontextrelevanta IAB-displayannonser på menyskärmar i mobilspel. Det nya formatet kompletterar det existerande In-Play™-formatet, som upplåter annonstavlor och andra virtuella utomhusanläggningar inuti spel till varumärken.

”Framtiden för spel finns på mobilsidan, och Asien-Stillahavsregionen är redan i framtiden. Vi betraktar Asien-Stillahavsregionen – med uppskattningsvis 1,6 miljarder spelare och en omsättning som snart passerar 100 miljarder dollar – som en central del av vår expansion under de kommande åren. Vi har haft nöjet att få följa teamet bakom The Scale Factory under en längre tid, och deras pragmatiska synsätt har imponerat stort på oss. Vi är förvissade om att vi kommer att utföra stordåd tillsammans”, förklarar Niklas Bakos, Advertys VD och grundare.

Partnerskapet inleds den 1 oktober och kommer att tas till regionen under det fjärde kvartalet i år.





Om Adverty

Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London och Lviv. Mer information på www.adverty.com.



