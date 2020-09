Trelleborgs Hamn erbjuder sina rederikunder tillförlitligt och snabbt internet med Nowhere Networks

Trelleborgs Hamn, den största RoRo-hamnen i Skandinavien, har valt Nowhere Networks som sin strategiska leverantör för radiobaserat snabbt internet till sina rederikunder. Implementeringen startar strax före slutet av detta år och alla fartyg i Trelleborgs Hamn kommer kunna ansluta via radiolänk och få upp till 300 Mbit / s internet. Med start i början av 2021 blir TT-Line det första rederiet som använder höghastighetsinternet via det gemensamma samarbetet mellan Nowhere Networks och Trelleborgs Hamn.