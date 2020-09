Söderberg & Partners påverkansfond har gjort sin första investering

- Köper in sig i industrihandelsjätte för att stoppa barnarbete i underleverantörsleden

Hösten 2018 lanserade Söderberg & Partners fonden Aktiv Påverkan, vars syfte är att generera god avkastning i kombination med faktisk påverkan och förändring kring frågor som spararna vill att fonden ska fokusera på.

Rent konkret sker detta genom att fonden använder 15–20 procent av dess totala kapital till att genomföra investeringar i verksamheter eller projekt som ligger i linje med spararnas kollektiva önskan om hur deras pensionspengar ska användas för att bidra till en bättre värld. Spararna röstar om vilka frågor de vill att fonden ska driva.

Motverka barnarbete viktigast för svenska pensionssparare

Inför lanseringen av fonden gav Söderberg & Partners i uppdrag åt Novus att ta reda på vilka frågor som svenska pensionssparare helst vill påverka med sina pensionspengar. Resultatet visade att frågan om barnarbete, och investeringar i syfte att motverka barnarbete, var den enskilt högst prioriterade frågan hos svenska pensionssparare.

När fonden Aktiv Påverkan lanserades blev därför barnarbete den första frågan att påverka. För att säkerställa expertkunskap inom sakfrågan inleddes ett samarbete mellan Söderberg & Partners analytiker och Rädda Barnens konsultbolag Centre for Child Rights and Business, som hjälper företag att hantera och förhindra risker kopplade till barnarbete.

- Barn som tvingas arbeta istället för att få gå i skola och utbilda sig är en av de mest centrala utmaningarna bakom flera av FNs globala mål för hållbar utveckling. Vi är därför väldigt glada att Söderberg & Partners vände sig till oss för att få hjälp att sondera och utvärdera hur och var deras kunders pensionspengar kan göra störst skillnad i frågan om att förhindra barnarbete. Det är en mycket komplex utmaning som många företag kan bli bättre på att medvetet adressera, och vi hoppas att fler aktörer inom finansbranschen kan bli inspirerade av Söderberg & Partners sätt att angripa frågan, säger Alexandra Frenander, konsult på Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business.

Första investeringen klar

Fonden genomförde tidigare under våren sin första investering i syfte att motverka barnarbete. Investeringen görs i industrihandelsbolaget Bergman & Beving som driver och utvecklar ett flertal varumärken inom industri - och byggsektorn. Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business hjälpte fonden att fatta beslut genom att bidra med fakta och frågeställningar för analysen.

Ett av varumärkena som Bergman & Beving driver är Guide, som tillverkar och säljer arbetshandskar för industri- och byggsektorn. Under arbetet med att identifiera potentiella investeringar för fonden konstaterades att Guide verkar i en sektor där risken för att barn används på någon nivå i tillverkningsprocessen är hög.

- Bergman & Beving har stort fokus på hållbarhet och hur verksamheten kan bidra till en hållbar och säker miljö i hela värdekedjan. Samarbetet med Söderberg & Partners och stödet från Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business kommer att hjälpa oss skapa ännu större värden för våra kunder och ägare, och framför allt – bidra ännu mer till en hållbar utveckling i världen, säger Peter Schön, CFO på Bergman & Beving.

Målet för samarbetet är att hantera och lösa identifierade öppna risker kopplade till barnarbete i varumärkets Guides underleverantörskedjor.

- Vi är väldigt glada att äntligen fullt ut kunna realisera vår idé att låta pensionssparare själva välja vad deras sparpengar ska användas till för att förändra och förbättra världen de ska åldras i. Investeringen i Bergman & Beving är den första av flera som fonden Aktiv Påverkan kommer att genomföra med spararnas kollektiva vilja och mandat i ryggen, och vi hoppas verkligen att fler fondaktörer kan bli inspirerade av vår modell för att engagera pensionssparare och aktivt påverka den globala utvecklingen, säger Johanna Påhlsson, ansvarig projektledare för Aktiv Påverkan på Söderberg & Partners.

Parallellt med att fondens påverkansinvestering mot barnarbete fortlöper har investerare möjlighet att rösta på vilket område eller fråga som fondens nästa påverkansinvestering ska fokusera på.

