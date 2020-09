ARGO Gaming Group säkrar första affiliatelicensen för USA

- Det har varit otroligt intensiva månader, konstaterar Lars Wahlström, VD på ARGO Gaming Group. Sedan vi på riktigt kickade igång i mars i år har vi lanserat över 10 siter på lika många marknader, en mediadriven affär i Sverige samt ett nytt affärsområde som tangerar mediabyråvertikalen.

- Efter att precis blivit godkända och licenserade av New Jerseys licensinstant, Division of Gaming Enforcement (DGE) kan vi nu äntligen gå live med vår första site för den amerikanska marknaden, en marknad som tillsammans med den asiatiska, är den marknad vi bedömer ha högst potential inom överskådlig framtid.

- Vi har också hunnit med att plocka fram en helt ny teknisk plattform och lyft över alla befintliga siter dit. NJcasinoo.com (https://njcasinoo.com/), en jämförelse-site för casino för New Jersey, är den första siten vi släpper på vår nya plattform och vi kunde inte ha varit mer nöjda med hur tekniken lirar. Där kan vi klappa oss ordentligt på axeln.

ARGO Gaming Group har ett branschunikt perspektiv på begreppet lead generation och verkar i gränslandet mellan ett antal olika affärsmodeller, något som sticker ut bland konkurrenterna.

- Jo så är det, fortsätter Wahlström. Förutom våra SEO/SEM-siter inom mer traditionell affiliation marketing är vi även verksamma inom ett antal andra områden. För vår del definierar vi lead generation som just det - kundanskaffning. Om vi sedan gör det via sök eller köp, via antingen PPC, programmatic eller mer traditionell above the line marketing, är egalt för oss. Så tänker generellt sett inte konkurrenterna, har det gått upp för oss. Antingen definierar man sig som sök eller PPC eller något annat snävt. Så tänker inte vi. Troligen har det med vår bakgrund som mediaköpare på stora internationella varumärken att göra. Vi är inte låsta till söket, även om det är en viktig och betydande del i vår verksamhet.

- Ta Sverige som exempel. En marknad många operatörer klassat som död i och med Shekarabis holmgång. Superhård konkurrens på operatörssidan och även söket. Här får man istället hitta alternativa lösningar. Går det till exempel att slå igenom bruset via TV och-/eller radioreklam?

- Det gör det, kan vi konstatera. Budskapet “jämför casino hos oss” har visat sig vara ett betydligt mer attraktivt customer proposition än “spela på mitt casino” och radiodängan Bosse Bonus (https://bossebonus.se/) har nog satt sig i mångas huvuden vid det här laget, tillägger Wahlström med ett leende.

- Det som är intressant är att vi märkt en jäkla efterfrågan på just det helhetstänket bland operatörerna. När vi kommer utanför kretsen affiliate managers hos de stora operatörerna och börjar prata med marknadschefer, country managers och folk högre upp i organisationerna har vi märkt att de tänker likadant och även identifierat ett sug hos dem att göra mer än “bara” traditionell affiliation marketing. Då börjar vi såklart närma oss ett mer traditionellt mediabyråtänk. Vi ser oss inte ersätta mediabyråerna men känner dels att vi har mycket att tillföra med vår erfarenhet och vi märker också av ett sug bland operatörerna efter folk som har helhetstänket och förstår dessutom casinoaffären.

ARGO Gaming Group är idag live i Kanada, Tyskland, Finland, Spanien och Latinamerika, Japan, New Jersey samt även Indien och Thailand samt på den svenska marknaden.

- Thailand och Indien är intressant. Just nu är det mest snack i branschen om USA och Japan, men även dessa marknader är högintressanta. Man befinner sig precis i början av gränslandet mellan intresse, teknik och köpkraft. Missförstå mig inte, vi går in på båda marknaderna med ambitionen att vara lönsamma mer eller mindre dag ett men utvecklingspotentialen är enorm. Ungefär samtidigt som New Jersey lanserade vi därför https://thaicasino9999.com/ och https://indiacasinoo.com/.

- Vi växer så det knakar och har även gjort våra första rekryteringar under sommaren. Fokus framöver blir dock snarare att bygga ut än att bygga nytt. I och med första USA-lanseringen samt intressemarknaderna Indien och Thailand, har vi att bita i. Det har varit full fart från dag ett och nu går vi in i nästa fas i bolagets uppbyggnad, avslutar Wahlström.





Lars Wahlström

+46704105681

lars.wahlstrom@argogaminggroup.com

