Ecoclime visar på fortsatt kraftiga resultatförbättringar under Q2 och första halvåret 2020

Ecoclime Group AB släpper idag sin halvårsrapport och redovisar bland annat att: · Nettoförsäljningen ökade under Q2 med 86% och för halvåret med 100% varav 10% i organisk tillväxt. · Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, under Q2 ökade till 5,4 MSEK, 14% av nettoomsättningen och för halvåret till 8,7 MSEK, 12%. · Resultatet efter finansiella poster ökade under Q2 till 3,4 MSEK och för halvåret till 3,8 MSEK. · Kassaflödet från den löpande verksamheten för halvåret uppgick till 13,4 MSEK (-13,7) varav 1,3 MSEK som följd av sänkta arbetsgivaravgifter, en förbättring av kassaflödet med 27 MSEK i jämförelse med samma period 2019. · Soliditeten minskade under halvåret från 75% till 70%.