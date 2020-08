Venue Retail Group utser ny koncernledning och rekryterar ny marknadschef!

STOCKHOLM (13 augusti 2020) – I enlighet med vad som meddelades i ett pressmeddelande den 3 augusti 2020 har Venue Retail Group AB (”VRG” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: VRG B) nu utsett en ny koncernledning. Bolaget bygger om för en spännande nysatsning efter pågående rekonstruktion. Koncernen får en ny koncernledning och ny marknadschef från den 1 september. Den nya ledningen består av följande kompetenser: CEO - Lars Fins, 55 år. Dalkarl och retailer med 35 års bakgrund från bla. Blomsterboda, Life, Gooh!, Coop, Tempo/Handlar´n och Dagab. (Axfood) Framgångsrik förändringsledare och affärs & konceptutvecklare. CFO – Anders Arverud, 50 år. Civilekonom från Linköpings Universitet med en lång bakgrund inom retail och konsumentnära produkter. Stor erfarenhet av M&A- och emissionsprocesser. CFO/IT-ansvarig på Venue Retail Group sedan 2017. Har tidigare varit CFO/IT-ansvarig på den nordiska hälsokostkedjan Life, koncerncontroller på moderbolaget SAS AB i SAS-koncernen samt business controller och ekonomiansvarig inom olika bolag inom Coop. COO – Patrik Johansson (ny), 47 år Tidigare Sverigechef för Hi-Fi klubben under dess mest expansiva fas. Andra roller är COO för Music Retail Holding och retailkonsult i eget bolag. Patrik har gedigen erfarenhet av såväl fysisk retail som den digitala och har stor vana att skapa resultat i en OMNI-channel-miljö. CMO – Helena Morland (ny), 39 år. Mångårig erfarenhet inom mediebranschen och tidigare försäljningschef för Dagens Nyheter och Expressen. Helena har även varit försäljningschef på adtech-bolaget Seenthis och bla. jobbat som Client Manager på både Schibsted och Bauer Media under många år. Sitter också med i Taco Bars advisory board som stöttar ledningsgruppen med frågor kring konceptutveckling, kommunikation och affärsutveckling. CDO - Daniel Eriksson (ny), 32 år. Masterexamen i Redovisning och Finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseordförande och medgrundare av Mockberg, samt expertrådgivare åt företagsinkubatorn STING. Daniel har tidigare varit produktägare i Spotifys Growth team och medgrundare av e-commerce bolaget Waitress.com och har stor erfarenhet av att jobba med tillväxt på nätet. CHRO - Maria Ryott, 50 år. Personalvetare från Linköpings Universitet med en lång bakgrund inom strategiskt- och operativt HR arbete och att leda team i snabbrörliga företag. Brinner för HR frågorna och att skapa attraktiva arbetsplatser. Tidigare HR chef på Loomis Sverige och olika roller inom HR från Apoteket AB och Indiska Magasinet. På VRG sedan 2016 CCO - Jonas Stille, 42 år. Civilekonom från Lunds universitet med en bakgrund som bl.a. Försäljningschef på OnOff, VD för Storeship AB med butiksvarumärken som Sea Life och Henri Lloyd, Försäljnings- & Retailchef för Indiska och sedan 2017 Försäljningschef för koncernen Venue Retail Group. Creative Director – Elvira Eriksson (ny), 27 år. (adjungerad i koncernledningen och styrelseledamot). Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm samt Design och marknadsföring SBCC. VD och grundare för klock- och smyckesföretaget Mockberg AB. Driver det helägda dotterbolaget Virill Holding AB samt är delägare i det kinesiska bolaget Mockberg China. Nominerad till årets unga entreprenör 2020 av Founders Alliance. Elvira har stor kunskap över hur man bygger ett varumärke på internationell nivå och är väldigt kreativ. ”Vi har sedan den 1 juni då jag tillträdde – byggt ett fantastiskt Dream Team som kommer att göra en stor nysatsning då vi har tagit oss igenom rekonstruktionen. Vårt nya Team är skräddarsytt för en tuff och hård marknad där vi har goda förutsättningar att bygga något nytt och lönsamt!” – Lars Fins, CEO Helena Morland, ny marknadschef/CMO förstärker VRG from 1 september! 15 år inom media! Helena kommer närmast från en roll som försäljningschef för Dagens Nyheter och Expressen som ingår i Bonnier News. Innan dess jobbade Helena som försäljningschef på ett adtechbolag som heter Seenthis och har även jobbat inom Schibsted och Bauer Media Group AB i många år. Därför VRG! ”Efter att ha följt VRG under en längre tid känner jag att det ska bli otroligt roligt och spännande och få vara med på den här resan, säger Helena. Nyckeln till framgång idag är att förstå sina kunder och att ha engagerade medarbetare och VRG har senaste tiden visat prov på att det är dit man vill och ska komma. Den nya affärsplanen tillsammans med att de redan har väldigt starka varumärken, flertalet butiker med bra lägen och en växande/prioriterad online verksamhet gjorde mitt val av ny arbetsgivare väldigt enkelt!” Detta ser jag mest fram emot! ”Jag ser mest fram emot att komma igång och lära känna våra kunder och alla fantastiska medarbetare. Att vara med och bidra till en engagerande företagskultur som bygger på öppenhet, ärlighet, teamkänsla, ett kreativt och målinriktat arbetssätt samt lojalitet och som alltid har kunden i fokus. Det är viktiga värdegrunder för mig – konstaterar Helena” – som börjar den 1 september. För vidare information, vänligen kontakta: Lars Fins, CEO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: lars.fins@venueretail.com Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: anders.arverud@venueretail.com Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 15.00 CEST. Om Venue Retail Group Venue Retail Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com Venue Retail Group AB, Linnégatan 89C, 104 50 Stockholm Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

