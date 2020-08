Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med det tecknade licensavtalet mellan Isofol och Solasia

Presentationen kommer hållas av vd Ulf Jungnelius på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs. Datum och tid Den 13 augusti 2020 kl. 11:00 (CEST). Länk till webcast https://tv.streamfabriken.com/pressconference-2020-08-13 För att delta via telefon vänligen ring in på följande telefonnummer SE: +46 856642707 UK: +44 3333009265 US: +1 8335268381 Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk. För mer information, vänligen kontakta Isofol Medical AB (publ) Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande director E-post: jungnelius@isofolmedical.com Telefon: +46 (0) 709 16 89 55 Certified Adviser FNCA Sweden AB E-post: info@fnca.se Telefon: +46 (0)8 528 003 99 Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 08.35 CEST. Om Solasia Solasia är ett specialty pharma- företag baserat i Asien med missionen "Better Medicine for a Brighter Tomorrow". För att möta de stora medicinska behoven inom onkologiområdet utvecklar Solasia innovativa läkemedel för att bidra till patientens välbefinnande och samtidigt ge behandlingsalternativ för vårdgivare. För ytterligare information se http://www.solasia.co.jp/en/ Om AGENT-studien AGENT-studien är en randomiserad, kontrollerad multicenter fas III studie som utvärderar effekten och säkerheten hos arfolitixorin, [6R]-5,10-metylen-THF (MTHF), jämfört med leukovorin, som båda används i kombination med 5-FU, oxaliplatin och bevacizumab, i patienter med metastaserande kolorektalcancer i första linjens behandling. Patienterna randomiseras 1:1 och det primära resultatmåttet i studien är objektiv tumörrespons (ORR, objective response rate). De viktigaste sekundära resultatmåtten är progressionsfri överlevnad (PFS, progression free survival) och duration av respons (DOR, Duration Of Response). Andra sekundära resultatmått i studien inkluderar totalöverlevnad (OS, overall survival) antal opererbara metastaser, säkerhet, samt patientrapporterade resultat såsom livskvalitet (QoL). Övriga endpoints inkluderar farmakokinetiska (PK) mätningar och nivå av genuttryck av folatrelevanta gener i tumörceller. Studien är utformad för att visa kliniska fördelar för arfolitixorin jämfört med leukovorin. Studien genomförs för närvarande på ett 90-tal sjukhus i USA, Kanada, Europa, Australien och Japan. Ytterligare information om studien, inklusive inklusionskriterier, finns på www.clinicaltrials.gov identifieringsnummer: NCT03750786. Om arfolitixorin Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt. Om Isofol Medical AB (publ) Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. www.isofolmedical.com

