Capital Conquest tecknar kommunikationsavtal med Holm & Co.

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att bolaget har tecknat ett löpande avtal med Holm & Co. AB avseende tjänster inom IR, kommunikation och marknadsföring. Holm & Co. kommer löpande att bistå bolaget inom såväl strategisk rådgivning som framtagande av exempelvis analyser, pressmeddelanden, årsredovisningar och marknadskommunikation på svenska och engelska. Avtalet omfattar även IR frågor till aktieägare såväl som till nya investerare i den omfattning som parterna bedömer vara lämpligt både nu och i framtiden. Detta nya avtal ger oss möjligheten att kommunicera med våra aktieägare och nya investerare på ett mer optimalt sätt utan att det tar fokus från vår löpande verksamhet, säger Glenn Renhult, VD & Koncernchef i Capital Conquest. Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. Kort om Holm & Co. AB Holm & Co. är en digital marknadsföringsbyrå inom kommunikation, IR, varumärkesstrategi, employer branding, sociala medier & webbdesign som lyssnar på era önskemål och som arbetar fram en plan utefter era behov så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Vi ser ett stort behov hos många företag där en efterfrågan på nära kontakt med löpande dialog och ett tydligt gehör från marknadsföringsbyrån ligger högt upp på listan. Läs mer på www.holmandco.se. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se

