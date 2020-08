Fortsatta prisuppgångar på bostadsmarknaden

Bostadsrätter I centrala Stockholm och Malmö ökade priserna med +1% i juli och i centrala Göteborg ökade de med +2%. För storstadsområdena blev det en större variation med oförändrade priser i Stockholm, +2% i Göteborg och +4% i Malmö. Stormalmös siffra beror på ett ovanligt högt antal sålda smålägenheter i Lund som påverkat hela storstadsområdet. Årstakterna varierar mellan 0% till +5% där den senare siffran gäller centrala Stockholm, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik. Villor I Stor-Stockholm ökade priserna med +2% i juli medan de i Stor-Göteborg och Stor-Malmö ökade med +1%. Årstakterna i storstadsområdena varierar mellan +5% och +7%, säger Per-Arne Sandegren. Marknaden Det råder fortsatt hög aktivitet på bostadsmarknaden, särskilt med tanke på att det är mitt i sommaren. Antal sålda bostadsrätter under juli uppgick till drygt 8.200 vilket är 27% fler än juli 2019. Det såldes nästan 4.100 villor vilket är en ökning med 8% mot förra året. Den höga aktiviteten gäller också fritidshus. Under juli registrerade vi 821 fritidshusförsäljningar mot 700 samma månad förra året vilket är 17% fler, avslutar Per-Arne Sandegren. Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juli 2020 BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm) Riket + 1% - 1% + 3% 37 872 Centrala Stockholm + 1% - 1% + 5% 93 193 Stor-Stockholm ± 0% - 4% + 2% 56 032 Centrala Göteborg + 2% + 2% + 3% 65 172 Stor-Göteborg + 1% ± 0% + 4% 46 311 Centrala Malmö + 1% - 1% + 1% 33 041 Stor-Malmö + 4% + 3% ± 0% 33 603 Statistiken baseras på försäljningen av 28 231 bostadsrätter under maj 2020 - juli 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2020 - april 2020, tolvmånaderssiffran med maj 2019 - juli 2019 och i enmånadssiffran jämförs april 2020 - juni 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistik VILLOR, juli 2020 VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris Riket + 2% + 5% + 7% 3 042 000 Stor-Stockholm + 2% + 3% + 6% 5 555 000 Stor-Göteborg + 1% + 3% + 5% 4 654 000 Stor-Malmö + 1% + 4% + 7% 4 482 000 Statistiken baseras på försäljningen av 15 649 villor under maj 2020 - juli 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2020 - april 2020, tolvmånaderssiffran med maj 2019 - juli 2019 och i enmånadssiffran jämförs april 2020 - juni 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistik Fritidshus FRITIDSHUS 12 mån Medelpris Riket + 9% 1 892 000 Statistiken baseras på försäljningen av 6 195 fritidshus mellan augusti 2019 och juli 2020. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod. Nästa pressmeddelande publiceras den 8 september 2020 kl 06:00 Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationen Mäklarsamfundet. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Det går också att följa oss på Twitter: @maklarstatistik För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Per-Arne Sandegren, Analyschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 452 eller Hans Flink, Försäljningschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 451 Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet, 0708-99 58 65

