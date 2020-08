Sveriges jobbskapare finns ej längre enbart i industriföretagen Stefan!

Den enkla sanningen är att stödet i sin utformning fungerar dåligt och träffar inte där stödet behövs. Det kan jämföras med att en läkare plåstrar om ett litet rivsår istället för det djupa såret av ett knivstick som blöder ymnigt… Insatser och hjälp måste ske där det behövs! Regeringen och även företagarorganisationer har börjat fokusera på omstart efter krisen istället för att stötta under krisen. Problemet är att vi är mitt i krisen och någon omstart kan vi ännu inte skönja, även om vi alla hoppas att allt skall vara som vanligt igen efter semestern. De flesta nyktra inser dock att det är bara en drömsk förhoppning och att krisen kommer att vara en lång bit in på hösten och kanske längre ändå. Restriktioner mot event och kulturbranschen består, konferens och hotellbranschen ser fortsatt fram emot en benhård höst och många har redan under sommaren dukat under. juli månad bjöd på 22 procent fler konkurser inom hotell och restaurang jämfört med juli ifjol.De stöd som faktisk fungerat avvecklar regeringen, som den reducerade arbetsgivaravgiften som återställdes till normal och hög nivå igen den 1 juli. Permitteringsstödet fortsätter förvisso, men nivån med 80 procents permittering tas bort från den 31 juli. 70 procent av Företagarförbundets medlemmar säger i en enkät att dessa båda stöd har hjälpt dem i krisen. Men de andra 30%? De över 600.000 enskilda firmor som inte får lov att permittera? Det är 600.000 medborgare som lämnats i sticket nästan helt. Dessa medborgare med firma som regeringen tvingar sätta i vila för att få tillgång till A-kassa? De får alltså inte ta de jobb som kommer in, utan skall vända sig med mössan i hand till A-kassan för ersättning istället. Här skjuts eller snarare ”kanoneras” stora samhällsvärden sönder av ett stelbent regelverk kombinerat med politikers rädsla för att systemet skall missbrukas. Att dessa företag får den hjälp och de stöd de behöver under hösten kommer att vara avgörande för Sveriges välfärd. När hälften av Sveriges arbeten som skapar skatteintäkter finns i dessa företagen. 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag. Dessa företagen som regeringen till dels svikit kommer att vara avgörande för om Sverige, politik och näringsliv tillsammans klarar krisen och klarar att trycka ner arbetslösheten igen. Företagarförbundet föreslår därför: · Använd de miljarder som inte kommit till nytta från hyresstödet och omställningsstödet för att förlänga reducerad arbetsgivaravgift året ut. Kostnad ca 50 miljarder. · Reformera permitteringsstödet och skapa ett kompetensutvecklingsstöd som låter de permitterade som önskar och vill kompetensutveckla sig och företagen under permitteringstiden. Låt dem använda permitteringstid till att utveckla och anpassa företagens produkter och tjänster, låt dem kompetensutveckla sig själva på arbetsplatserna och därmed bygga ett starkare näringsliv och företagarsverige som bättre kan skapa jobb och arbetstillfällen redan nu istället för att vänta till efter krisen. Kostnad 0 kr eftersom kostnader för permitteringar redan idag tas av statsbudgetten. · Erbjud A-kassa till enskilda firmor i tre olika nivåer för att dessa skall kunna fortsätta driva sina företag på den nivå de kan och vill tills krisen är över. Fullständigt kontraproduktivt för samhället att tvinga dem lägga ner, sätta företagen i vila och övergå till A-kassa på 100 procent. Vansinne var ordet sa Bull! Kostnad: Tvärtom en vinst för skattkistan om dessa företag får sälja och erbjuda sina tjänster till dels, det genererar skattekronor, A-kassan på 100 procent gör det inte! Tillsammans lyckas vi Sveriges arbetstillfällen finns inte längre enbart i de traditionella och stolta industriföretagen. Dessa är såklart viktiga för de över 1 miljon människor som arbetar där, men för de andra 2,6 miljoner som jobbar i små och medelstora företag är insatser som hjälper dessa företagens överlevnad avgörande för deras och deras familjers framtid. Statsministern och Finansministern vi finns här för dialog, vi finns här för att ge er konkreta förslag, vi finns här för att rädda sveriges företag och rädda jobben tillsammans med regeringen i denna kris.

Mattias Rebané

Näringspolitisk talesperson

Företagarförbundet



Företagarförbundet är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.

