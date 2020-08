Touchdown för Polygiene - stor order av ansiktsmasker för Dallas Cowboys från Hakers

Hakers, klädtillverkare och maskproducent, är en av de största inom sport, outdoor och företagsuniformer i Taiwan - med kunder som Champion USA, Under Armour, Marmot och Dallas Cowboys*. Den första ordern, för masker, har ett ordervärde på 2,4 miljoner kronor.

Maskerna kommer inte att säljas utan användas av Dallas Cowboys och andra organisationer som arbetar med laget. För dessa masker används biostatiskt stays fresh-behandling, men för kommande order diskuteras även användning av Polygiene ViralOff för masker och andra produkter. Att behandla textilier för att minska behovet av tvätt är bra för både miljö och individen. – Det här är ett bra exempel på hur antibakteriella och antivirala behandlingar har gått från att vara något för sjukhus- och vårdsammanhangen till något som berör alla post-Corona. Samarbetet med Hakers innebär att plagg som används varje dag – och därmed funderingen på om de ska tvättas ”bara för att vara på säkra sidan” – inte behöver vara ett problem, säger Mats Georgson, CMO på Polygiene. Hakers är noterade på Taipei Exchange** med en beräknad omsättning på 50 MUSD. Webbplats Hakers http://www.haksport.com/index.php Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News: http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/ För pressbilder och mer information besök ir.polygiene.com eller kontakta: Mats Georgson, CMO. mats@polygiene.com, +46 70 656 48 90 *En artikel från Forbes Magazine, daterad september 2, 2009, listar Cowboys som den högst värderade sportfranchisen i USAs historia och tvåa i världen (bakom Manchester United i engelska Premier League), med ett uppskattat värde av cirka $ 1,65 miljarder, över Washington Redskins ($ 1,5 miljarder) och New England Patriots ($ 1,361 miljarder). **Taiwan OTC Exchange (TWO) är en alternativ värdepappersbörs i Taiwan med lägre noteringskriterier än Taiwan Stock Exchange (TWSE). Om Polygiene Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara produkter. Vi behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att du ska kunna känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 140 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke med sina produkter. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

